شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق رسميًا Android 16 لمستخدمى بيكسل: كيفية التثبيت والأجهزة المدعومة والان مع تفاصيل الخبر

بينما أعلنت آبل عن نظام iOS 26، كشفت جوجل رسميًا هذا الأسبوع عن إطلاق نظام Android 16 لمستخدمي هواتف Pixel، لتفي بوعودها بشأن الطرح المبكر للتحديث هذا العام، وكان المستخدمون قد بدأوا بالفعل في تجربة النسخ التجريبية من النظام خلال الأشهر الماضية، ومع طرح تحديث QPR 1 التجريبي مؤخرًا، كان من المتوقع اقتراب الإصدار النهائي، وهو ما تحقق رسميًا الآن لمستخدمي الأجهزة المؤهلة من بيكسل.

التحديث الجديد متاح بالفعل ويمكن تثبيته عبر خطوات بسيطة على هواتف بيكسل المدعومة، ما عليك سوى الدخول إلى "الإعدادات"، ثم التمرير إلى قسم "النظام"، واختيار "تحديث البرنامج"، وبعدها التحقق من وجود إصدار جديد، إذا كان متاحًا يمكن تنزيل Android 16 وتثبيته، ثم إعادة تشغيل الهاتف لبدء استخدام النظام الجديد.

ونظام Android 16 سيكون متاحًا لمجموعة واسعة من هواتف بيكسل، بداية من بيكسل 6 وحتى الأجهزة الأحدث، ويشمل ذلك: Pixel 6، 6 Pro، 6a، 7، 7 Pro، 7a، 8، 8 Pro، 8a، 9، 9 Pro، 9 Pro XL، 9 Pro Fold، 9a، بالإضافة إلى هاتف Pixel Fold وجهاز Pixel Tablet، وسيصل التحديث تدريجيًا عبر تحديثات الهواء (OTA) خلال الأيام القليلة المقبلة.

واحدة من أبرز الإضافات في Android 16 هي واجهة "Material Expressive" الجديدة، التي بدأت ملامحها في الظهور مع النسخ التجريبية، لكنها ليست فقط تغييرات في الشكل، فالنظام يركز أيضًا على مجموعة من الوظائف الذكية، مثل ميزة "الأنشطة المباشرة" التي تتيح عرض حالة طلب توصيل أو سيارة أجرة مباشرة على شاشة القفل في فقاعة صغيرة بجانب الساعة، دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

الميزة تشبه ما تقدمه آبل في أجهزة آيفون، وتعد إضافة قوية خاصة للهواتف التي تدعم خاصية "الشاشة دائمة التشغيل" Always-On Display، حيث يمكن متابعة التحديثات في الوقت الحقيقي دون تفاعل مباشر.

من الميزات الأمنية البارزة أيضًا، خاصية "الحماية المتقدمة"، والتي تهدف إلى تنبيه المستخدم عند محاولة فتح موقع إلكتروني غير آمن أو عند وجود محاولة وصول ضار من تطبيقات مشبوهة، تأتي هذه الإضافة ضمن جهود جوجل لتعزيز الأمان الرقمي في ظل تزايد التهديدات على الهواتف المحمولة.

وAndroid 16 يمثل أيضًا خطوة مهمة نحو دعم أفضل للأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية، حيث ستصبح التطبيقات قادرة على التكيف تلقائيًا مع أحجام الشاشات المختلفة، وتعمل جوجل على إنهاء عصر "التطبيقات المصممة فقط للهواتف" عبر تبني نهج برمجي موحد يتناسب مع جميع الأجهزة.

كما لاحظ المستخدمون تغييرات في نمط الخطوط وأشكال الأيقونات، إلى جانب تحديثات في قائمة الإعدادات التي باتت أكثر وضوحًا وتنظيمًا باستخدام ألوان مخصصة لكل قسم، كما حصلت أدوات التحكم في الوسائط على تصميم جديد أكثر حيوية، يعكس روح التحديث الكبير.

وواحدة من الإضافات المنتظرة هي ميزة "مؤشر صحة البطارية"، والتي تشبه تلك الموجودة في آيفون، حيث تتيح للمستخدم معرفة الحالة العامة للبطارية وتقدير المدة المتبقية قبل الحاجة إلى استبدالها، هذه الإضافة ستكون متاحة لمستخدمي هواتف Pixel 8a والطرازات الأحدث.

ومع إعلان جوجل الرسمي، بدأت شركات مثل سامسونج في إعداد النسخ التجريبية من Android 16 لأجهزتها، ومن المتوقع أن تلحق بها باقي العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، لتبدأ مرحلة جديدة من تجربة أندرويد أكثر سلاسة وتطورًا.