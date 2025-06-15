شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لتحديث كبير فى نظام سيرى للذكاء الاصطناعى فى مارس 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الكشف عن أسباب تأجيل إطلاق سيري، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أشار تقرير جديد إلى أن عملاق التكنولوجيا قد يُطلقه أخيرًا العام المقبل، ومن المتوقع الآن إطلاق تحديث آبل المنتظر لسيري بالتزامن مع إصدار iOS 26.4، الذي يُصدر عادةً في مارس، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، صُمم المساعد الافتراضي المُحسّن لتوفير إمكانيات أكثر تطورًا، بالاستفادة من محتوى الشاشة وبيانات المستخدم لتنفيذ أوامر معقدة ومتعددة الخطوات مع وعي أكبر بالسياق.

وفي حين لم تُؤكد آبل رسميًا بعد تاريخ الإصدار الدقيق، تُصرّ الشركة على أن سيري الجديد سيُطلق "في العام المقبل"، وقد أثار هذا التصريح جدلًا مستمرًا، حيث تراوحت التفسيرات بين إصداره في عام 2025 وتأجيله المحتمل إلى عام 2026، داخليًا، خضع الجدول الزمني للتطوير لعدة مراجعات.

إطلاق سيري من آبل: الجدول الزمني

كشفت آبل لأول مرة عن قدرات سيري المُحسّنة، المدعومة بتقنية Apple Intelligence، خلال مؤتمر المطورين العالميين 2024 في يونيو الماضي، روجت الشركة بكثافة للميزات القادمة في حملتها التسويقية لسلسلة هواتف iPhone 16، حيث عرضت عروضًا توضيحية ركّزت على وظائف المساعد الافتراضي الجديدة. اشترى العديد من العملاء أحدث طُرز iPhone متوقعين توفر ميزات سيري المتقدمة هذه بعد فترة وجيزة من الإطلاق. لكن هذا لم يُكتب له النجاح بالنسبة لشركة آبل. إليكم السبب.

ومع ذلك، أعلنت آبل في وقت سابق من مارس عن تأجيل إطلاق الهاتف، مما أثار خيبة أمل العديد من المستخدمين الأوائل، وقد أثار هذا التأجيل إحباطًا بين المستخدمين الذين توقعوا الوصول الفوري إلى التحديثات الموعودة.

وفي مؤتمر المطورين العالمي لعام 2025، الذي عُقد في يونيو الماضي، غيّرت شركة آبل نهجها بشكل ملحوظ، فعلى عكس السنوات السابقة، امتنعت الشركة عن معاينة الميزات المقرر إصدارها مستقبلاً، وبدلاً من ذلك، أصبحت جميع الإعلانات التي أُعلن عنها خلال الكلمة الرئيسية متاحة بالفعل في النسخة التجريبية الأولية للمطورين، مما يشير إلى استراتيجية منتج أكثر حذراً وفورية.

لماذا تتأخر آبل في إطلاق سيري؟

وفقاً لمارك جورمان من بلومبرج، فإن التأجيلات المتكررة ناجمة في المقام الأول عن عقبات تقنية. فقد ورد أن مهندسي آبل واجهوا صعوبة في التعامل مع نظام هجين إشكالي حاول دمج بنية سيري القديمة مع ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد فشل هذا الإعداد التجريبي بشكل متكرر، حيث تراوحت معدلات الخطأ حول 33% أثناء الاختبار.

على الرغم من هذه النكسات، لا تزال آبل ملتزمة بتقديم سيري أكثر ذكاءً ووعياً بالسياق، حيث تتطلع إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي سريع التطور. خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أشار كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات، وجريج "جوز" جوسويك، نائب الرئيس الأول للتسويق، إلى أنه على الرغم من أن النتائج الأولية كانت جيدة، إلا أن المرحلة الثانية من سيري لم تكن واعدة بنفس القدر. وقالا إن آبل ليست في عجلة من أمرها لطرح ميزات خاطئة لمجرد كونها الأولى، بل "تريد أن تُحسن الأداء".

أدى التأخير وطول فترة طرح سيري المُجدد من آبل إلى تغييرات كبيرة في قيادة الشركة. ووفقًا للتقارير، تم إبعاد جون جياناندريا، نائب الرئيس الأول للذكاء الاصطناعي في آبل، عن الإشراف على سيري وغيرها من المشاريع الموجهة للمستهلكين.

سيري المُجدد: ما الذي نتوقعه؟

سلط جورمان الضوء أيضًا على الجديد القادم مع سيري المُجدد. ووفقًا للتقارير، تستعد آبل لإطلاق تحديث سيري المُعزز بنموذج اللغة الكبير (LLM). أفادت التقارير أن عملية التطوير أصبحت أكثر تعقيدًا مع سعي آبل للتنقل بين العديد من المكونات القديمة التي لا تزال مدمجة في البنية التحتية الحالية لسيري، مما يُدمج بفعالية مشاريع متعددة في نظام واحد أكثر توحدًا.

روبوت المحادثة المعرفية: بمجرد إعادة بناء سيري بالكامل باستخدام تقنية LLM، من المتوقع أن يدعم المساعد إطار عمل جديد لأهداف التطبيق. بالإضافة إلى تحديث سيري، يُقال إن آبل تعمل أيضًا على تطوير روبوت محادثة مستقل، يُشار إليه داخليًا باسم "Knowledge"، سيسحب هذا التطبيق المعلومات مباشرةً من الويب، ويعمل بشكل مشابه لمشاريع آبل الداخلية التي أُعلن عنها سابقًا، مثل Ajax و Ask - والتي تُعرف أحيانًا باسم "AppleGPT".

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم إطلاق Knowledge في النهاية كمنتج موجه للمستهلكين. تشير التقارير إلى أن نائب الرئيس الأول لشركة آبل، جريج جوسوياك، يُفضل إبقاء Apple Intelligence كميزة متكاملة تعمل خلف الكواليس، بدلاً من طرح تطبيق منفصل، ويُقال إن مشروع Knowledge يقوده روبي ووكر، الرئيس السابق لسيري.

في حين أن العديد من هذه الميزات لا تزال قيد التطوير، إلا أنها تُقدم لمحة عن رؤية Apple الطموحة للجيل القادم من مساعدها الافتراضي.