شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تقاضى مهندسًا سابقًا لسرقة أسرار روبوت أوبتيموس لإطلاق شركة ناشئة منافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت تسلا دعوى قضائية ضد موظف سابق، متهمةً إياه بسرقة معلومات سرية تتعلق بمشروعها للروبوتات البشرية، أوبتيموس، واستخدامها لتأسيس شركة ناشئة منافسة، وتستهدف الدعوى، التي رُفعت مؤخرا، ونشرتها بلومبرج لأول مرة، تشونغجي "جاي" لي، الذي عمل في تسلا بين أغسطس 2022 وسبتمبر 2024.

وتزعم تسلا أن لي اختلس أسرارًا تجارية تتعلق بتطوير أجهزة استشعار اليد الروبوتية المتقدمة، واستخدم لاحقًا هذه المعرفة الملكية لإطلاق مشروعه الخاص، بروسيبشن، وهي شركة ناشئة مدعومة من شركة واي كومبيناتور، المتخصصة في الأيدي الروبوتية البشرية.

ووفقًا للشكوى القانونية، قام لي بتنزيل بيانات حساسة لمشروع أوبتيموس على هاتفين ذكيين شخصيين خلال فترة عمله في تسلا، بالإضافة إلى الاطلاع على ملفات سرية، تزعم الدعوى القضائية أنه في الأشهر التي سبقت رحيله، استخدم لي أنظمة تسلا الداخلية لإجراء أبحاث حول تصميم الأيدي الروبوتية الشبيهة بالبشر، وبحث في مواضيع تتعلق برأس المال الاستثماري وتمويل الشركات الناشئة، ما يشير إلى نوايا مُدبّرة لتأسيس شركة منافسة.

وتنص الدعوى على أنه "بعد أقل من أسبوع من مغادرته تسلا، تأسست شركة بروسبشن". "وفي غضون خمسة أشهر فقط، ادعت بروسبشن علنًا أنها "نجحت في بناء" أيادٍ روبوتية بشرية متطورة - أيادٍ تُشبه إلى حد كبير التصاميم التي عمل عليها لي في تسلا".

ويصف موقع بروسبشن الإلكتروني مهمته بأنها تسعى إلى "إحداث ثورة في التفاعل بين الإنسان والروبوت من خلال بناء أكثر الأيدي البشرية تطورًا في العالم"، ودفعت أوجه التشابه بين تصاميم بروسبشن وأعمال تسلا الملكية الفكرية شركة تسلا إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحماية ملكيتها الفكرية.

وواجهت رحلة تسلا في مجال الروبوتات البشرية العديد من العقبات منذ الكشف عنها لأول مرة عام 2021، عندما قدم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مفهوم روبوت تسلا - الذي عُرف لاحقًا باسم أوبتيموس. في البداية، أشارت الشركة إلى أن الروبوت البشري سيُطرح لأول مرة إلى جانب منتجات أخرى في عام 2023. ومع ذلك، كان التقدم أبطأ من المتوقع، حيث لا يزال روبوت أوبتيموس قيد التطوير.

في يوليو 2024، قدم ماسك جدولًا زمنيًا مُحدثًا، مُشيرًا إلى أن تسلا تأمل في بدء المبيعات التجارية لروبوت أوبتيموس بحلول عام 2026. ومع ذلك، بحلول أكتوبر 2024، خلال فعالية تسلا "نحن، روبوت"، كانت روبوتات أوبتيموس المعروضة لا تزال تُشغّل عن بُعد إلى حد كبير بواسطة البشر، مما يُبرز أن التكنولوجيا لا تزال قيد التطوير.

تؤكد شركة تسلا أن سرقة لي المزعومة للملكية الفكرية قد تُعرّض سنوات من البحث والتطوير الداخلي المُستثمر في أوبتيموس للخطر. تُبرز الدعوى القضائية المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها سباق تطوير الروبوتات المتقدمة، لا سيما وأن شركات مثل تسلا تسعى إلى قيادة السوق الناشئة للروبوتات الشبيهة بالبشر القادرة على أداء مهام معقدة تُشبه مهام البشر.

في حين واجهت تسلا انتكاسات تقنية في طرح أوبتيموس في السوق، يُنظر إلى التطوير المستمر للأيدي الروبوتية على أنه عنصر أساسي في جعل الروبوت الشبيه بالبشر يعمل بكامل طاقته. يُعتقد أن مستشعرات اليد المتقدمة التي يُزعم أن لي استخدمها تلعب دورًا محوريًا في تمكين الروبوتات من محاكاة مهارة دقيقة تُشبه مهارة البشر، وهو إنجاز رئيسي قد يُميز تسلا عن منافسيها في هذا المجال.