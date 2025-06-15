شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 7 سنوات من إطلاقها.. جوجل توقف رسميًا ميزة Instant Apps هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن جوجل ستُنهي دعم ميزة التطبيقات الفورية في أندرويد لاحقًا هذا العام، ووفقًا للتقرير، فإن عملاق التكنولوجيا، ومقره ماونتن فيو، سيُنهي دعم هذه الميزة نظرًا لقلة استخدامها واعتمادها من قِبل المستخدمين، وستتوقف هذه الواجهات الشبيهة بالتطبيقات عن العمل بعد ديسمبر 2025، كما ستُنهي الشركة دعم واجهة برمجة التطبيقات (API) ودعم الأدوات من بيئة التطوير المُتكاملة (IDE)، أندرويد ستوديو، يُذكر أن الشركة أوقفت العام الماضي جهاز كروم كاست واستبدلته بجهاز استقبال جوجل تي في ستريمر.

وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، تم رصد إشعار بإيقاف التطبيقات الفورية في أحدث إصدار تجريبي من أندرويد ستوديو، ورصد المطور ليون أوميلان الرسالة، التي ظهرت كنافذة منبثقة فوق تبعية التطبيقات الفورية، واستنادًا إلى لقطة الشاشة التي نشرها المنشور، جاء في الإشعار: "سيتم إيقاف دعم التطبيقات الفورية من قِبل جوجل بلاي في ديسمبر 2025، لن تعمل ميزة النشر وجميع واجهات برمجة تطبيقات جوجل بلاي الفورية، سيتم إيقاف دعم الأدوات في ميزة Otter Feature Drop في Android Studio."

وأفادت نيا كارتر، المتحدثة باسم جوجل، لموقع The Verge عن إيقاف الخدمة، مشيرةً إلى قلة استخدام التطبيقات الفورية وتفاعل المطورين معها، ولجوئهم إلى أدوات أخرى لاكتشاف التطبيقات كأسباب رئيسية، ونُقل عن المتحدثة قولها: "يتيح لنا هذا التغيير الاستثمار بشكل أكبر في الأدوات التي تعمل بشكل جيد للمطورين، ويساعد في توجيه المستخدمين إلى تنزيلات التطبيقات الكاملة لتعزيز تفاعلهم معها".

وأطلقت جوجل ميزة التطبيقات الفورية في عام 2017، ولمن لا يعرف هذه الميزة، فهي إصدارات خفيفة الوزن من التطبيقات العادية، يمكن للمستخدمين تشغيلها دون تثبيتها على أجهزتهم، على غرار تطبيقات Apple Clips، صُممت هذه التطبيقات لتوفير تجربة سريعة شبيهة بالتطبيقات، وغالبًا ما تؤدي وظيفة محددة فقط، مثل دفع الفواتير أو تشغيل النسخة التجريبية من لعبة.

لاستخدام التطبيقات الفورية، يجب على المستخدمين أولًا تفعيل الميزة من متجر جوجل بلاي، بعد ذلك، إذا ضغط المستخدم على رابط أثناء استخدام بحث جوجل على جهاز أندرويد، يتحقق متجر جوجل بلاي من وجود تطبيق يمكنه فتح الرابط، وفقًا لصفحة دعم الشركة.

ويؤدي الضغط على الرابط إلى فتح واجهة تطبيقية فورًا دون الحاجة إلى تنزيل أو تثبيت أي شيء.