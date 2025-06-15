شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يرصد كوكبًا غريبًا شديد البرودة فى مدار غريب والان مع تفاصيل الخبر

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي إنجازا آخر، حيث تمكن من التقاط صورة مباشرة لكوكب بعيد وبارد في نظام شمسي مختلف عن نظامنا الشمسي، وفقا لما أعلنه علماء الفلك .

يدور الكوكب الخارجي المسمى 14 هرقل سي، أو 14 هرقل سي اختصارًا حول نجم شبيه بالشمس يبعد حوالي 60 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة هرقل.



صورة جيمس ويب

في صورة تلسكوب جيمس ويب الجديدة ، يظهر الكوكب كنقطة برتقالية باهتة ضبابية، وينتج لونه عن الحرارة المنبعثة من غلافه الجوي، والتي تُترجم إلى ألوان مرئية.

ويقدر علماء الفلك أن كوكب 14 Herc تشكل منذ حوالي 4 مليارات سنة، وأن درجة حرارة غلافه الجوي شديدة البرودة تبلغ 26 درجة فهرنهايت فقط (3 درجات مئوية تحت الصفر).

يدور الكوكب 14 Her c حول نجمه على بُعد حوالي 1.4 مليار ميل (2.2 مليار كيلومتر)، أي أبعد بخمس عشرة مرة تقريبًا من بُعد الأرض عن الشمس، ولو وُضع في نظامنا الشمسي، لكان بين زحل وأورانوس.

لكن، على عكس مدارات الكواكب المسطحة والمنتظمة في نظامنا الشمسي ، فإن نظام 14 هيركوليس يفتقر إلى محاذاة مثالية، و يدور كوكباه المعروفان، بما في ذلك 14 هيركوليس سي، بزاوية تقارب 40 درجة، مما يُشكل نمطًا متقاطعًا يشبه حرف "X" حول نجمهما.

ربما يكون هذا التصميم غير المعتاد قد حدث بسبب الطرد المبكر لكوكب ثالث ضخم من النظام، مما أدى إلى إدخال الكوكبين المتبقيين في "صراع كوكبي مضطرب جاذبيًا"، وفقًا لما قاله بالمر.

وقال: "تبدو هذه التذبذبات مستقرة على مدى فترات زمنية طويلة ، ونحاول فهم أنواع التشتت بين الكواكب التي قد تُنتج مثل هذا التكوين الغريب للمدارات".

وتبين أن عدم الاستقرار هذا كان ميزة علمية لفريق بالمر ، فمن بين ما يقارب 6000 كوكب خارجي معروف، لم يُصوَّر سوى جزء صغير منها مباشرةً.

وقال بالمر: "يُمثل هذا تحديًا تقنيًا كبيرًا ، فالكواكب تُشعّ بآلاف المرات، بل وفي بعض الحالات، بملايين أو مليارات المرات، أضعف من النجوم التي تدور حولها، لذا فهي "كاليراعات بجانب المنارات"، على حد قوله.

ومعظم الكواكب الخارجية التي تُصوَّر مباشرةً هي كواكب غازية عملاقة ساخنة وحديثة، تُصدر ضوءًا تحت أحمر كافٍ لتمييزها عن الوهج الشديد لنجومها المضيفة ، في المقابل، عادةً ما تكون الكواكب الأبرد والأقدم، مثل 14 Her c، خافتة للغاية بحيث يصعب رصدها.

ومع ذلك، قال بالمر إن مدار الكوكب المائل وغير المتوازن "يُعدّ خبرًا رائعًا للتصوير المباشر". وأضاف: "يمكننا التنبؤ بثقة بأن تلسكوب جيمس ويب الفضائي سيتمكن من تحديد الكوكب الأبعد في النظام".

وباستخدام جهاز التلسكوب المتخصص في حجب ضوء النجوم المعروف باسم جهاز رصد الأشعة تحت الحمراء ، نجح بالمر وفريقه في عزل توهج الأشعة تحت الحمراء الخافت للكوكب.

وقال بالمر في بيان "أصبحنا الآن قادرين على إضافة إلى الكتالوج كواكب خارجية أقدم وأكثر برودة بكثير مما رأيناه مباشرة قبل ويب" .

وبناء على تقدير عمر الكوكب 14 Herc بنحو 4 مليارات سنة، وكتلته التي تبلغ نحو سبعة أضعاف كتلة كوكب المشتري ، والنماذج الحاسوبية لكيفية تطور الكواكب، توقع الباحثون أن يبدو الكوكب أكثر إشراقا أو ينبعث منه المزيد من الحرارة، مما يظهر في صورة تلسكوب جيمس ويب.

وقال بالمر: "في الواقع، الكوكب أضعف بكثير مما توقعنا، ومع ذلك، لا نعتقد أن هذه مشكلة في النماذج التطورية".