شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو آيفون يمكنهم أخيرًا معرفة موعد نفاد بطاريتهم والان مع تفاصيل الخبر

تقدم آبل أخيرًا أداة سهلة وفعالة تتيح لمستخدمي آيفون معرفة الوقت المتبقي لشحن الهاتف حتى 80%، وذلك مباشرة من الشاشة الرئيسية، ورغم أن نظام iOS 26 الجديد سيأتي بتغييرات كبيرة أبرزها تصميم "الزجاج السائل"، فإن بعض الأدوات المفيدة مثل هذه الخاصية الجديدة ستكون بنفس أهمية التحديثات البصرية.

ينتظر أن يتضمن التحديث الجديد خاصية "الطاقة التكيفية" أو Adaptive Power، والتي ستوفر للمستخدمين طريقة أكثر دقة لتحليل استهلاك البطارية، ويمنح هذا الوضع الجديد المستخدم القدرة على معرفة الوقت المتبقي للوصول إلى نسبة شحن 80%، حيث تظهر هذه المعلومة بجانب نسبة الشحن على شاشة القفل أثناء توصيل الجهاز بالشاحن.

والفكرة من وراء هذه الخاصية لا تقتصر فقط على معرفة الوقت، بل تمتد لفهم مدى كفاءة الشاحن المستخدم، على سبيل المثال إذا أشار الهاتف إلى أن الوصول لـ80% سيستغرق 8 دقائق، يمكن للمستخدم استنتاج أن الشاحن بطيء، ومن ثم يفكر في تغييره للحصول على سرعة أكبر، وهذا يتيح قرارات أفضل عند اختيار الشواحن وملحقات الطاقة.

في حال رغب المستخدم في شحن الهاتف إلى ما بعد 80%، فإن قسم البطارية الجديد في الإعدادات يوفر شريطًا لحالة الشحن يعرض الوقت التقديري للوصول إلى 100%، وتعد هذه الخطوة مفيدة جدًا لمن يرغبون في تنظيم وقتهم، أو تجنب الشحن الزائد غير الضروري.

التحديث الجديد سيمنح المستخدمين أيضًا بيانات يومية حول استخدام البطارية، يمكن تتبعها على مدار أسبوع أو أكثر، وسيتضمن ذلك تقارير عن التطبيقات التي تستهلك طاقة أكبر من المعتاد، إلى جانب أسباب هذا التغير، وضمن إطار تعزيز الكفاءة، تعمل آبل كذلك على إدخال وضع جديد يتتبّع استهلاك البطارية ويرصد ما إذا كان تقليل سطوع الشاشة قد يطيل من فترة استعداد الجهاز في الخلفية.