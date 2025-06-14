تكنولوجيا: AITO: إعادة تعريف الفخامة بالذكاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُمثل AITO، التي تعني “إضافة الذكاء إلى السيارات”، علامة تجارية ملتزمة بإعادة صياغة مفهوم الفخامة من خلال دمج الذكاء المتقدم مع السلامة والراحة الاستثنائيتين. تجمع AITO بين تقنيات متطورة تشمل أنظمة مساعدة السائق، المقصورة الذكية، والخدمات الرقمية المبتكرة.

في قمة الفخامة الجديدة، تبرز AITO 9 كسيارة SUV رائدة ذكية متعددة السيناريوهات. تُعد AITO 8 سيارة SUV عائلية ذكية توفر مساحة معيشية متنقلة متعددة الاستخدامات تتفوق في العرض، الراحة، والوظائف العملية. تجمع AITO 7، سيارة SUV كبيرة مريحة، بين السلامة العالية والذكاء المتقدم. أما AITO 5، فهي سيارة SUV رياضية متوسطة الحجم تلبي احتياجات المحترفين الشباب بتقنياتها الذكية.

تجربة جولة إلكترونية مباشرة لسيارات AITO في تشونغتشينغ

خلال الجولة، قيّم المشاركون أداء السيارات في ثلاثة سيناريوهات: تجربة القيادة في بيئة حضرية معقدة في تشونغتشينغ، تجربة المنتج حول بحيرة مينغيوي، واختبارات على مضمار احترافي.

في تشونغتشينغ، أظهرت حساسات الإدراك المتعددة في السيارة وعيًا بيئيًا مثاليًا. نجح نظام التعرف على إشارات المرور (NCA) في التنقل بسلاسة عبر التقاطعات المعقدة، بينما تعاملت أنظمة التحكم التكيفي في السرعة ومساعدة تغيير المسار بثقة مع التغيرات في الارتفاع والدمج في الحركة المرورية. أبهر نظام الركن التلقائي المتقدم (AVP) وسائل الإعلام بقدرته على التنقل تلقائيًا إلى مواقف الركن المستخدمة سابقًا.

على المضمار الاحترافي، شهد المشاركون نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) الذي يعمل من 4 إلى 150 كم/ساعة، حيث قدم مساعدة الكبح في حالات الطوارئ عند سرعة 120 كم/ساعة لتجنب الاصطدامات المحتملة. كما أظهر اختبار التسارع ومنحنيات S قدرة AITO 9 على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.9 ثوانٍ، مع هيكل ذكي يستفيد من تقنيات LiDAR وكاميرات متعددة لتوفير استجابة فورية في المنحنيات.

مصنع SERES الخارق: تقنيات رائدة ومعايير متميزة

شملت الجولة زيارة لمحة خلف الكواليس في مصنع SERES الخارق، الذي يضم 3000 روبوت تعاوني، وهو الأعلى في الصناعة. تُبرز تقنية الصب المتكاملة بقوة 9800 طن، التي تمتلكها AITO، مستوى عالٍ من التكامل والموثوقية. يعكس الأتمتة الكاملة في عمليات الإنتاج الحرجة التميز في التصنيع، بينما يتيح الفحص الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي مراجعة فورية للجودة، وتوفر الروبوتات المتقدمة دقة تصنيع على مستوى الملليمتر.

مركز مستخدمي AITO في تشونغتشينغ: خدمات شاملة طوال دورة الحياة

زار الصحفيون مركز مستخدمي AITO في تشونغتشينغ، وهو مركز تجربة العملاء الرئيسي لمجموعة SERES. يجمع المركز بين العناية التقليدية بالسيارات ومجموعة غنية من الخدمات، مقدمًا خدمات شاملة طوال دورة حياة السيارة.

قدمت الجولة الإلكترونية مع AITO تجربة غامرة للتنقل الفاخر الذكي. مع دخول صناعة السيارات عصرًا جديدًا يتسم بالذكاء والابتكار، تستعد AITO لتقديم تجربة منتج لا مثيل لها للعملاء العالميين، مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والمعايير التنظيمية.

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