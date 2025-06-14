شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى Gemini يعمل على تلخيص ملفات PDF بأكثر من 20 لغة والان مع تفاصيل الخبر

تُطلق جوجل ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي في منصة Gemini لمستخدمي Workspace، تُسهّل عليهم العثور على المعلومات في ملفات PDF وردود النماذج، وقد توسّعت الآن إمكانيات تلخيص الملفات المدعومة بـ Gemini في Google Drive لتشمل ملفات PDF ونماذج Google، مما يسمح بتلخيص التفاصيل والرؤى الرئيسية بتنسيق أكثر ملاءمة، يُجنّب المستخدمين عناء البحث اليدوي في الملفات.

وسيُنشئ جيميني بطاقات تلخيصية استباقية عند فتح المستخدمين لملف PDF على محرك الأقراص، وسيعرضون إجراءات قابلة للضغط بناءً على محتواه، مثل "صياغة نموذج اقتراح" أو "عرض أسئلة مقابلة بناءً على هذه السيرة الذاتية"، و يمكن للمستخدمين تحديد أي من هذه الخيارات لتمكين جيميني من تنفيذ المهمة المطلوبة في لوحة Drive الجانبية ، وتتوفر هذه الميزة بأكثر من 20 لغة، وقد بدأ طرحها لمستخدمي Google Workspace في 12 يونيو، مع العلم أن ظهورها قد يستغرق بضعة أسابيع.

وتُلخّص ميزة جيميني مشابهة لنماذج جوجل إجابات الأسئلة القصيرة أو أسئلة الفقرات، مع الإشارة إلى عنوان النموذج ووصفه والأسئلة والردود لإبراز المواضيع الرئيسية والأفكار المستفادة ، وسيظهر الخيار في علامة تبويب "الردود" عندما تتلقى الأسئلة أكثر من ثلاث إجابات، و تُطلق الميزة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، وسيبدأ طرحها لجميع مستخدمي Workspace في 26 يونيو.

وتتوفر أيضًا ميزة جديدة في نماذج جوجل تُسمى "ساعدني في الإنشاء"، تُنشئ النماذج تلقائيًا بناءً على أوصاف المستخدمين ، ويمكن لمستخدمي مساحة العمل الرجوع إلى المستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، وملفات PDF الداعمة في طلباتهم ليتمكن جيميني من دمج هذه التفاصيل. على سبيل المثال، يمكن لشركة نجارة استيراد كتالوج منتجاتها إلى هذه الميزة لإنشاء نموذج تقدير عروض أسعار لإرساله إلى العملاء

والميزة متاحة باللغة الإنجليزية وسيتم البدء في طرحها على نطاقات Workspace العادية في 7 يوليو.