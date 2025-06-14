شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكتب التحقيقات الفيدرالى يصدر تحذيرا لمستخدمى آيفون بشأن عملية احتيال خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

لفتت عملية احتيال خطيرة عبر الرسائل النصية، تجتاح البلاد، انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وفتح المكتب تحقيقًا بعد أن أبلغ آلاف الأمريكيين من مستخدمى أيفون عن تلقيهم رسائل تفيد بتلقي مخالفات مرورية مستحقة الدفع في يونيو، وإلا سيواجهون خطر فقدان رخصة القيادة أو حتى السجن، ويحث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الجمهور على حذف جميع الرسائل التي تدعي أنها من إدارة المرور، مشيرًا إلى أن أي وكالة حكومية لن تتواصل مع الناس مباشرةً عبر الرسائل النصية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ارتفعت نسبة عمليات الاحتيال بأكثر من 700% هذا الشهر مع شنّ مجرمي الإنترنت موجة جديدة من الهجمات ضد مستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتحتوي هذه الرسائل عادةً على روابط مواقع إلكترونية مزيفة مصممة لسرقة أرقام بطاقات الائتمان وغيرها من المعلومات الشخصية.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن "مبلغ الرسوم المستحقة" موضوع شائع في الشكاوى المقدمة إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3).

وتختلف الرسائل النصية باختلاف الولاية، ولكنها غالبًا ما تستخدم لغة الاستعجال والتهديد وعناوين URL تبدو رسمية، وتتضمن أحيانًا أسماء الولايات أو نطاق ".gov"، لتبدو شرعية.

وأكد المسؤولون أن عملية الاحتيال تنتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد، مع ورود تقارير من ولايات تينيسي ونيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وتكساس وواشنطن العاصمة وعدة ولايات أخرى.

وقد حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن الضغط على الروابط قد يُثبّت برامج ضارة على جهازك، مما يسمح للمتسللين بسرقة بياناتك الشخصية، والوصول إلى التطبيقات المالية، أو اختراق وظائف الهاتف.

وعلى عكس عمليات الاحتيال السابقة، فإن رسائل إدارة المركبات الآلية (DMV) الجديدة أطول، ومحددة حسب الولاية، ومكتوبة بشكل أكثر احترافية، مما يزيد من قدرتها على الظهور بمظهر حقيقي للمستلمين.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أن عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل من الخارج هي المسؤولة عن هذه الرسائل، التي تهدد المستلمين بعقوبات إذا لم يتم الدفع فورًا.