شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر تحويل نتائج البحث إلى بودكاست تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تُطلق جوجل اختبارًا يُظهر مُلخصات الصوت المُدعمة بالذكاء الاصطناعي في الصفحة الأولى من نتائج البحث على الأجهزة المحمولة، و تُتيح لك هذه التجربة، التي يُمكنك تفعيلها في المختبرات، إنشاء مُناقشة مُدمجة في بودكاست الذكاء الاصطناعي لاستعلامات مُحددة.

وإذا بحثتَ عن شيء مثل "كيف تعمل سماعات إلغاء الضوضاء ، فسيعرض جوجل زرًا أسفل قسم "أسئلة أخرى" بعنوان "إنشاء نظرة عامة على الصوت"، وبمجرد الضغط على الزر، سيستغرق إنشاء نظرة عامة على الصوت ما يصل إلى 40 ثانية، وفقًا لجوجل.

وستظهر "النظرة العامة على الصوت" المكتملة في مُشغّل صغير مُدمج ضمن نتائج بحثك، حيث يُمكنك تشغيل المقطع وإيقافه مؤقتًا وكتم صوته وضبط سرعة تشغيله.

وكما هو الحال في "النظرات العامة على الصوت" على NotebookLM وGemini، تتميز هذه الميزة أيضًا بمُضيفَين مُولَّدَين بواسطة الذكاء الاصطناعي، يُناقشان بحماس الموضوع الذي تُريد معرفة المزيد عنه ، وستجد أيضًا روابط لبعض المصادر التي تستخدمها "النظرة العامة على الصوت" أسفل شريط التشغيل مباشرةً في البحث.

حاليًا، تتوفر ميزة "النظرة العامة الصوتية في البحث" باللغة الإنجليزية فقط في الولايات المتحدة.

وقد بدأت جوجل في توفير هذه الميزة في المزيد من الأماكن منذ إطلاق الأداة العام الماضي، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مناقشات صوتية استنادًا إلى الملاحظات، وأبحاث جيميني المتعمقة، والملفات في مستندات جوجل والمزيد.