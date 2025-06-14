تكنولوجيا: تسلا تخفض أسعار موديلات Model S و Model X حتى 12,000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد وقت قصير من الكشف الرسمي عن النسخ المطورة من موديلات Model S و Model X، بدأت شركة تسلا في تقديم تخفيضات كبيرة على وحدات المخزون المتبقية من الإصدارات القديمة في الولايات المتحدة، حيث يمكن للمشترين الحصول على خصومات تصل حتى 12,000 دولار.

وأوضحت تسلا على موقعها الرسمي أن سعر موديل Model X سينخفض بين 860 و 7,000 دولار حسب التكوين، الذي يشمل لون الطلاء وعدد المقاعد.

أما بالنسبة لوحدات العرض التجريبية من Model X، فتقدم تسلا خصمًا يصل إلى 12,000 دولار، شرط أن يكون عدد الأميال على العداد قليلًا ولا يشكل عائقًا للمشتري.

كما تخفض تسلا أسعار موديلات Model S قبل التحديث بين 800 و 9,000 دولار، مع خيار شراء وحدات جديدة أو تجريبية حسب تفضيل العملاء.

وتهدف تسلا من هذه التخفيضات إلى تصفية المخزون القديم عبر استهداف المشترين الذين لا يمانعون في التنازل عن أحدث التحسينات التي جاءت مع النسخ الجديدة من موديلات Model S و Model X.

حيث شملت التحديثات تعديلات على التصميم الخارجي من الأمام والخلف، إضافة كاميرا جديدة لنظام Autopilot في الأمام، خيارات ألوان جديدة وتصاميم عجلات مبتكرة.

أما في الداخل، فقد زاد طراز Model X الجديد من مساحة المقاعد في الصف الثالث ومساحة الصندوق الخلفي، إلى جانب تحسين نظام التعليق، وتوفير مقصورة أكثر هدوءًا، مع إضاءة محيطية LED قابلة للتخصيص في القدمين والأبواب.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار موديلات Model S و Model X المطورة تزيد بمقدار 5,000 دولار مقارنة بالإصدارات السابقة في جميع الفئات.

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