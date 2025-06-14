شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيير بسيط على أيقونة iPhone يثير غضب المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

إذا حدثت الإصدار التجريبي من iOS 26 من أبل، ستلاحظ تغييرًا طفيفًا في تطبيق الساعة، فمنذ عام 2013، كانت أيقونة تطبيق الساعة في iPhone تتميز بساعة دائرية بيضاء على مربع أسود، ومع ذلك، في iOS 26، الذي أُعلن عنه هذا الأسبوع، تمت ترقية الأيقونة، فأصبحت بيضاء بالكامل، مع إضافة 60 خطًا للساعة حول الحافة الخارجية، ومع أن هذا لا يبدو أمرًا كبيرا، إلا أن التغيير البسيط أثار غضب العديد من مستخدمي iPhone.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتب أحدهم على X: "هل أنا الوحيد الذي لم يُعجبه رمز الساعة؟"، وأضاف آخر: "لقد أفسدت أبل هذا الإصدار 26 تمامًا.. لن أُنزّله أبدًا."



أيقونة الساعة

أعلنت أبل عن تحديثها الرئيسي التالي لأجهزة iPhone، iOS 26، في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) هذا الأسبوع، ولعل التحديث، الذي وصفته أبل بأنه "جميل"، يُضيف تأثيرات شفافة تشبه الزجاج إلى أيقونات التطبيقات وشاشة القفل والشاشة الرئيسية.

وقال آلان داي، نائب رئيس أبل لتصميم واجهة المستخدم: "صُمم التصميم الجديد بدقة متناهية من خلال إعادة التفكير في العناصر الأساسية التي تُشكل برنامجنا، ويتميز بمادة جديدة كليًا تُسمى الزجاج السائل".

وأضاف: "يجمع بين الخصائص البصرية للزجاج وانسيابية لا تُحققها إلا أبل، حيث يتحول حسب المحتوى أو السياق."

ويُرسي هذا التصميم الأساس لتجارب جديدة في المستقبل، ويجعل حتى أبسط التفاعلات أكثر متعة، وكجزء من التحديث، عدّلت أبل العديد من أيقونات iPhone.



أيقونات أيفون

وأصبحت أيقونة AirDrop، التي كانت تتميز سابقًا بخطوط زرقاء على خلفية بيضاء، الآن ذات خلفية زرقاء مع خطوط بيضاء شبه شفافة.

كما تم تحديث أيقونة الترجمة، بخلفية زرقاء بدلاً من السوداء، مع ذلك، يبدو أن تغيير تطبيق الساعة هو ما أثار غضب المستخدمين.

كما أنه على منصة X، نشر حساب @applesclubs مقارنة بين أيقونات تطبيق الساعة القديمة والجديدة، وسأل عن أيها يُفضل المستخدمون.

ردًا على ذلك، قال أحد المستخدمين: "لا يتوافق نظام iOS 18 مع نظام iOS 26"، بينما رد مستخدم آخر: "هذا هو الجزء الوحيد الذي لا يُعجبني في تصميم نظام iOS 26".

وأضاف آخر: "نظام iOS 18.26 قبيحٌ للغاية، لكن لكلٍّ رأيه".

يتوفر نظام iOS 26 حاليًا كنسخة تجريبية للمطورين فقط، وهي نسخة غير مكتملة من البرنامج غير مُخصصة للإصدار العام، مع توقع إصدار النسخة الكاملة في سبتمبر من هذا العام.

