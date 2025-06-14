تكنولوجيا: Vivo تشوّق لهاتف X Fold5 بصور جديدة وفيديو عملي يكشف التصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد vivo للكشف عن هاتف X Fold5 في الصين يوم 25 يونيو، بينما من المتوقع أن يشهد الإطلاق العالمي حدثًا في 10 يوليو. وقبل الإعلان الكامل، واصلت الشركة حملة التشويق عبر منصة Weibo، حيث نشرت اليوم مجموعة جديدة من الصور الرسمية للهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، انتشر في الصين فيديو عملي يعرض الهاتف بشكل مباشر، ويمكنكم مشاهدة الفيديو أدناه للاستمتاع بالمميزات، رغم أن اللغة الصينية المستخدمة فيه لن تعيق فهم العرض البصري.

كما تروّج vivo لهاتف X Fold5 من خلال التأكيد على أن الطراز السابق X Fold3 لا يزال يحتفظ بلقب أخف هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب، وأن X Fold5 سيكسر هذا الرقم القياسي بوزن أقل من 219 جرامًا، وهو وزن يقارب هواتف السلسلة المسطحة التقليدية.

من جهة أخرى، سيكون هاتف Fold5 أنحف من سابقه، ومع ذلك سيحمل أكبر بطارية في فئة الهواتف القابلة للطي بسعة 6000 ملي أمبير.

تتميز هذه البطارية باحتوائها على 12% من السيليكون، مما يسمح لها بالعمل في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30 درجة مئوية، بينما تم اختبار المفصلة لتعمل بكفاءة في ظروف تصل إلى -20 درجة مئوية.

كما تعد vivo بتحسين تجربة تعدد المهام عبر تقنية Atomic Workbench التي توفر بيئة تشبه سطح المكتب.

والأكثر إثارة للاهتمام، أن X Fold5 سيكون أول هاتف أندرويد يتكامل بسلاسة مع نظام أبل البيئي، وهو ما يستهدف مستخدمي آيفون الراغبين في اقتناء هاتف قابل للطي دون التخلي عن خدمات أبل المحصورة.

وأكد أحد مسؤولي vivo أن استخدام X Fold5 جنبًا إلى جنب مع الآيفون ممكن تمامًا، كما يمكن استبدال الآيفون بالكامل بهذا الهاتف الجديد.

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