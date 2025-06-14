تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy A56 في أمريكا… منافس قوي في الفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A56 عالميًا في شهر مارس الماضي، إلا أنها حتى الآن لم تبدأ بيعه رسميًا داخل الولايات المتحدة. ورغم إمكانية العثور على بعض الوحدات هناك، إلا أن تلك النسخ مستوردة من أسواق أخرى وليست مخصصة للسوق الأمريكي.

حاليًا، تشير تقارير جديدة إلى أن الأمور بدأت تتحرك ببطء نحو الإطلاق الرسمي في الولايات المتحدة. فقد بدأت سامسونج بالفعل العمل على تطوير البرنامج الثابت (Firmware) للإصدار الأمريكي من الهاتف، والذي يحمل رقم الطراز SM-A566U1.

ومن غير المنطقي أن تستثمر الشركة في تطوير برنامج خاص دون وجود نية واضحة لطرح الهاتف في السوق الأمريكية، ما يعني أن خطة الإطلاق بدأت بالفعل، حتى وإن كانت تسير بوتيرة بطيئة.

ورغم أن موعد الإطلاق الرسمي في أمريكا لا يزال غير معروف، من المتوقع أن تكشف سامسونج عنه في الوقت المناسب.

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