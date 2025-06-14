تكنولوجيا: Rode تكشف عن سماعات NTH-50… أداء احترافي وجودة صوت لا تُضاهى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Rode عن سماعات الرأس الجديدة NTH-50 المخصصة للعمل الصوتي الاحترافي، حيث صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات المنتجين والمهندسين أثناء عمليات المزج والمراقبة الصوتية، مع التركيز على الراحة وجودة الصوت الدقيقة. ويأتي تصميمها العلوي على الأذن ليسمح بارتداء النظارات أو النظارات الشمسية دون إزعاج أو ضغط زائد.

اعتمدت الشركة في NTH-50 على مشغّل ديناميكي بحجم 40 مم داخل تصميم مغلق، يوفر عزلاً سلبيًا للضوضاء يصل إلى -21 ديسيبل.

وتتيح السماعات إعادة إنتاج الصوت بدقة عالية من الترددات المنخفضة حتى العالية (من 5 هرتز إلى 35 كيلوهرتز) دون تشويه ملحوظ، حتى عند مستويات صوت مرتفعة تصل إلى 100 ديسيبل (مع تشويه 0.05% عند 100 هرتز)، وبحد أقصى يصل إلى 124 ديسيبل.

تأتي السماعات بمقاومة تبلغ 32 أوم، مع حساسية صوتية تبلغ 117 ديسيبل SPL عند 1 فولت RMS. ويبلغ وزنها 220 جرامًا فقط، ما يجعلها خفيفة بما يكفي للاستخدام الطويل دون إجهاد.

كما توفر Rode كابلًا ملتفًا بطول 1.7 متر يمكن توصيله بأي من الجهتين، ويأتي متوافقًا مع مقابس 3.5 مم، بالإضافة إلى محول لمقابس 1/4 إنش.

لتحقيق أقصى درجات الراحة، استخدمت الشركة وسائد أذن من الفوم المرن (memory foam)، بالإضافة إلى عصابة رأس مصممة بانحناءة تناسب شكل الرأس لتوزيع الضغط بشكل متوازن. وتوفر Rode ضمانًا مدى الحياة مع إمكانية استبدال جميع المكونات الرئيسية مع مرور الوقت أو عند التآكل.

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