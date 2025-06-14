شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى لو العربية قديمة.. شركة كورية تبتكر روبوتات معدنية لركن السيارات آلياً والان مع تفاصيل الخبر

طوّرت شركة تصنيع سيارات كورية روبوتًا مثيرًا للاهتمام لركن السيارات، يُمكنه ركنها بشكل أفضل من أى عامل ركن سيارات بشرى، ففى الوقت الحالي تستثمر شركات السيارات مليارات الدولارات فى حلول متطورة لأنظمة ركن السيارات الآلية، لتخفيف عناء ركن السيارات بشكل متوازٍ أو الرجوع إلى الخلف فى الأماكن الضيقة.

وأثبتت بعض الأنظمة فعاليتها، لكن ما لم تكن مستعدًا لدفع مبلغ إضافى كبير مقابل نظام متطور كهذا، فستضطر إلى الاعتماد على مهاراتك البشرية فى ركن السيارات، ولكن ماذا لو وُجدت طريقة لركن سيارتك القديمة أو الرخيصة تلقائيًا دون الحاجة إلى تشغيل المحرك؟، فالشركة الكورية الجنوبية طورت روبوت ركن سيارات مبتكرًا ينزلق تحت أى نوع من السيارات تقريبا، ويرفع عجلاتها، ثم يُركنها بدقة فى موقف مُخصص، مع بقاء السيارات ذاتية القيادة بالكامل جزءا من المستقبل البعيد.

وبينما اعتبر عمال ركن السيارات أنفسهم فى مأمن من ثورة الروبوتات، لكن هذا يعود فقط إلى أن معظمهم لم يرَ شبكة روبوتات ركن السيارات WIA من الشركة قيد التشغيل، حيث كُشف النقاب عن نظام WIA، العام الماضى، وهو عبارة عن ألواح معدنية مسطحة لا يتجاوز ارتفاعها 110 مم، وهى فى الواقع روبوتات أنيقة تنزلق أسفل مركبات يصل وزنها إلى 2.2 طن، وتنشر أزواجا من الأذرع المعدنية لرفع العجلات الأربع، ثم تركن السيارة بشكل أفضل من أى إنسان، بحسب ما ذكر موقع oddity central.



روبوت ركن السيارات

روبوتات الشركة المسطحة لركن السيارات مزودة بكاميرات وتقنيات ومستشعرات، ويمكنها التحرك بسرعة 1.2 متر فى الثانية، وتعمل جنبا إلى جنب، لنقل السيارات إلى مواقف السيارات.

وفى عرضها التوضيحى الأصلى، قالت الشركة الكورية الجنوبية المطورة إن رموز الاستجابة السريعة تُسهّل عمل الروبوتات بشكل كبير، مما يساعدها على ربط كل سيارة بموقفها المخصص.

فى أقل من عام منذ الكشف عن نظام روبوت ركن السيارات WIA، طبقت الشركة النظام بالفعل فى مبنى مكاتبها فى سيول، بالإضافة إلى مركز سنغافورة للابتكار، مع مقاطع فيديو للألواح المعدنية أثناء العمل تُظهر مدى كفاءة عملها، وبحسب ما ورد، يمكن لنظام التحكم الذكى فى ركن السيارات الخاص بالشركة تشغيل ما يصل إلى 50 روبوتا فى وقت واحد.

ومن المثير للاهتمام أن شركة صينية عرضت روبوتا مشابها للغاية، إلا أنه تم استخدامه لرفع المركبات المتوقفة بشكل غير قانونى بسرعة وتحرير الشوارع وأماكن وقوف السيارات بشكل أكثر فعالية من شاحنات السحب.