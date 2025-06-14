تكنولوجيا: جوجل تؤجل حدث Pixel Superfans بعد عرض تشويقي وسط شائعات عن لمحة أولى لهاتف Pixel 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن إطلاق سلسلة Pixel 10 لا يزال بعيدًا بعض الشيء، فإن التسريبات بدأت بالفعل في كشف تفاصيل مهمة عنها. ورغم عدم تأكيد جوجل رسميًا لأي شيء حتى الآن، فإن تقارير متعددة أشارت إلى أن الشركة تخطط للكشف عن Pixel 10، خليفة Pixel 9، يوم 20 أغسطس، إلى جانب نسخ أخرى أكثر تكلفة.

لكن وفقًا لتقارير سابقة، كان من المقرر أن يُكشف عن السلسلة يوم 13 أغسطس، قبل أن تؤجَّل لمدة أسبوع، بسبب تسريبات غير متوقعة على ما يبدو. وبينما كانت الأنظار تتجه إلى حدث خاص كانت جوجل قد شوّقت له تحت اسم Pixel Superfans، يبدو أن هذا الحدث أيضًا لن يُقام في موعده.

فبحسب موقع Android Authority، أرسلت جوجل إشعارًا للمُختارين لحضور حدث يونيو الماضي، تؤكد فيه إلغاء دعواتهم إلى فعالية Pixel Penthouse بسبب “ظروف غير متوقعة”.

وبدلاً من ذلك، وعدت الشركة بتعويضهم بدعوة حصرية مبكرة لحدث جديد يُدعى “Pixel Superfans Insider Event” والمقرر عقده في 4 سبتمبر.

تشير التسريبات الحالية إلى أن جوجل تعمل ليس فقط على تطوير Pixel 10 وPixel 10 Pro، بل أيضًا على نسخة أكبر تُعرف بـ Pixel 10 Pro XL، بالإضافة إلى هاتف قابل للطي جديد.

ومن المتوقع أيضًا أن تكشف الشركة عن الجيل الرابع من ساعات Pixel Watch الذكية، والتي يُرجح أن تصدر مرة أخرى بحجمين مختلفين. في المقابل، لم تظهر بعد أي مؤشرات على وجود جهاز Pixel Tablet جديد ضمن الخطط الحالية.

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