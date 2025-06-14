شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير في الأمن السيبراني: روبلوكس تحمل مخاطر تقنية ونفسية تهدد أطفالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مغربى، خبير الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى، أن لعبة روبلوكس باتت "تريند" بين الأطفال خلال الفترة الأخيرة، لاسيما من عام الـ 6 سنوات حتى 14 عامًا، لذا فبات بمقدور أي طفل يحمل هاتفًا أو "تابلت"، تحميل اللعب واستخدماها، خاصة أن تصميم اللعبة ومكوناتها قادرة على خطف أنظار المستخدم الصغير لأنها أيضًا تمكنه من تصميم عوالم مختلفة من صناعته يتمكن خلالها من اللعب بمرونة ومتعة.

وأوضح "مغربي"، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللعبة تبدو من الخارج أنها مجرد أداة ترفيهية جذابة لكنها بصورة أعمق فأن مخاطرها التقنية والنفسية على الطفل عديدة وكارثية، فهي ليست مجرد لعبة فقط بل تعد منصة ضخمة تحمل أبعادًا اجتماعية يجب على الأهل إحكام سيطرتهم عليها، لأنها تضم ملايين الألعاب التي يمكن الطفل الاختيار بينهم، أو تصميم لعبته بنفسه باستخدام لغة برمجة اسمها Lua والتي تجعلك تدخل في عالم افتراضي تتمكن خلاله من ارتداء الشخصية التي ترغب بها لتبادل اللعب مع أصدقائك بخلاف أيضًا التعامل مع عملة يتم تداولها داخلها يُطلق عليها Robux

لماذا ينجذب الأطفال إلى لعبة روبلوكس ويقضون ساعات طويلة أمامها؟

وأوضح خبير الأمن السيبراني، أن ما يجذب انظار المستخدم الصغير في تلك اللعبة، أنها تجعله يشعر بالإبداع والتحكم في كل مكونات اللعبة، وبحسب دراسات في علم النفس، فإن الطفل يرغب دائمًا في استخدام الألعاب التي تجعله يشعر بمزيد من الحرية والإنجاز السريع والتواصل مع الآخرين، وهذا ما توفره لعبة روبلوكس.

وحذر مغربي، من قضاء بعض الأطفال الكثير من الساعات في استخدام تلك اللعبة والتعلق بها، وهو قد يصيب طفلك بما يسمى إدمان الألعاب (Gaming Disorder)، وهو مصطلح معترف به الآن من منظمة الصحة العالمية، وهو ماقد يجعل طفلك يتجنب الحديث معك واهمال دراسته مع زيادة الشعور بالعصبية مع التأثر بالعالم الافتراضي الذى يعيشه داخل اللعبه والتي قد تنعكس على حياته بالمنزل وبالمدرسة أيضًا.

أبرز المخاطر التقنية لـ روبلوكس.. محتوى مفتوح وألفاظ بذيئة

وأشار الخبير في الذكاء الاصطناعي، إلى أن الخطر يكمن في إن لعبة روبلوكس تتضمن محتوى مفتوح، على الرغم أن الشركة تزعم إنها تملك نظام ذكى قادر على حجب أي محتوى مسئ لكن الواقع فإن هناك بعض الألبعاب داخل عالم روبلوكس تحمل ألفاظ بذيئة وتحمل مفاهيم خاطئة مثل التنمر والايحاءات غير اللائقة، كما أنها قد تعرض طفلك للوقوع تحت فخ الاستغلال لأنها تتيح له التواصل مع لاعبين آخرين فقد يقع الطفل هنا للاستغلال دون رقابة من قبل الأسرة .

ولفت إلى أن هناك حالات تم تسجيلها بالفعل لمستخدمين بالغين تظاهروا بانهم أطفال لاجراء محادثات مع مستخدمين صغار، من أجل الحصول عن معلومات أو صور خاصة بهم مما يعرضهم للاستغلال، ومن بين المخاطر التقنية أيضا التي تتعلق بحدوث اختراقات في اللعبة خاصة إذا كان الطفل يستخدم كلمة سر ضعيفة، أو اذا حاول الدخول على روابط مزيفة وغير رسمية من أجل الحصول علىRobux مجاني، وقد يتسبب ذلك في سرقة حسابه وقد ينتج عن ذلك أيضا إصابة الجهاز بـفيروس.

وتأتي جرائم النصب والاحتيال لتستغل هذه اللعبه وتستخدمها في النصب على المستخدمين الصغار، للحصول على أموال مالية طائلة.

كيف يتم الربح من لعبة روبلوكس وتحويل عملتها إلى دولارت حقيقية؟

وعن كيفية تحقيق مكاسب مالية من لعبة روبلوكس، فإن بعض المستخدمين قد يحققون مكسب من تصميم الألعاب واختيار عناصر مدفوعة كالزياء أو الأدوات وغيرها ليتم بيعها مقابل الحصول على عملة اللعبة وهي الـ Robux، والبعض قد يتمكن من تحويل هذه العملة إلى عملات متداولة عن طريق التقديم على برنامج DevEx الذى يتيح تبديل الـ Robux إلى الدولار، لافتًا إلى أن بعض المستخدمين قد يربحون من تصميم الألعاب وبيع الشخصيات والازياء آلاف الدولارات.

كيف تحمى طفلك من مخاطر روبلوكس؟

ونصح الخبير في الأمن السيبراني، ببعض الاليات لحماية الأبناء من مخاطر اللعبة على الصعيد التقني، من خلال استخدم أدوات الرقابة الأبوية، خاصة أن اللعبة تتضمن إعدادات يطلق عليها Parental Controls والتي تتيح لك تحديد سن الطفل والمحتوى المناسب ليه بخلاف ذلك تمنع التواصل مع المستخدمين الغرباء، مع اتاحة متابعة وقت اللعب وسجل المحادثات، لكن بعض الأسر لن تفعل هذه الخاصية .

كما يمكنك استخدم برامج مراقبة ذكية، والتي تتضمن تطبيقات تساعدك على متابعة ابنك دون أن يشعر بذلك، على سيبل المثال Qustodio وNorton Family وBark، حيثث تتيح لك هذه البرامج متابعة الطفل وإرسال اشعارات تنبيه في حالة حدوث تصرفات وسلوكيات مريبة من طفلك.