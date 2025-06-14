شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات بأداء أفضل وتطبيقات أكثر ذكاءً.. ميتا تعرض ترقيتين كبيرتين لـAI والان مع تفاصيل الخبر

تشهد شركة ميتا Meta التابعة لمارك زوكربيرج تطورًا سريعًا، وتُحدث الآن ضجة كبيرة بإعلانين هامين في مجال الذكاء الاصطناعى، حيث كشفت الشركة المطورة لتطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب وThreads، مؤخرًا عن نموذج ذكاء اصطناعى جديد يُمكّن من التفكير قبل التصرف، بالإضافة إلى ميزة جديدة لتحرير الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعى.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، من الواضح أن هذه الميزة الخاصة بتحرير الفيديو تستهدف مليارات الأشخاص الذين يستخدمون منصات ميتا يوميًا.

نموذج الذكاء الاصطناعى المتطور من ميتا

نبدأ بالنموذج الذي يبدو وكأنه مستوحى من فيلم خيال علمي يُسمى النموذج الجديد V-JEPA 2، وهو بمثابة دماغ للروبوتات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ولعل الفكرة هى مساعدتهم على فهم العالم المادي والتنبؤ بكيفية تفاعله مع أفعالهم، تمامًا كما نفعل نحن البشر دون حتى التفكير في الأمر.

عندما نسير في مكان مزدحم، فإننا نتوقع باستمرار ما سيحدث، نتجنب الناس، ونتجنب العوائق، ونتجه نحو هدفنا، نحن لا نتوقف لتحليل كل حركة، بل نعرف فقط ما يُحتمل حدوثه، ووفقًا لشركة ميتا، صُمم V-JEPA 2 لتعليم الذكاء الاصطناعي هذا النوع من الحدس من خلال بناء ما يُسمى نموذجًا عالميًا.

تتيح هذه النماذج العالمية للذكاء الاصطناعي القيام بثلاثة أمور أساسية: الفهم، والتنبؤ، والتخطيط.

ويتم تدريب V-JEPA 2 على لقطات فيديو، مما يسمح له بتعلم كيفية حركة الأشياء، وكيفية تفاعل الأشخاص معها، وكيفية سلوك كل شيء في العالم المادي.

يعتمد هذا النموذج على نموذج V-JEPA الأصلي الذي أطلقته ميتا العام الماضي، ولكنه الآن أفضل في فهم البيئات غير المألوفة مثل عندما يواجه الروبوت مساحة أو مهمة جديدة تمامًا.

تقول ميتا إنها اختبرت V-JEPA 2 في المختبر، وتمكنت الروبوتات التي تستخدم النموذج من القيام بأشياء مثل مد اليد، والإمساك بالأشياء، وتحريكها، قد يبدو هذا بديهيًا، ولكنه أمر بالغ الأهمية في عالم الروبوتات.

ميزة تحرير مقاطع الفيديو باستخدام Meta AI

في حين أن V-JEPA 2 يتمحور حول فهم الذكاء الاصطناعي للعالم الحقيقي، يركز إعلان ميتا الثاني على كيفية تشكيل عالمك الرقمي.

أطلقت ميتا مؤخرًا ميزة جديدة كليًا لتحرير الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي متاحة بالفعل عبر تطبيق وموقع Meta AI وتطبيق جديد مخصص يُسمى Edits.

تتيح لك هذه الأداة إعادة مزج مقاطع الفيديو القصيرة باستخدام مطالبات مُعدّة مسبقًا تُمكّنك من تغيير مظهرك وخلفيتك وأجواءك تمامًا حتى أسلوب المقطع بالكامل، وهي متوفرة الآن في الولايات المتحدة وأكثر من اثنتي عشرة دولة أخرى.

هذه الميزة، المستوحاة من نماذج Movie Gen من ميتا، هي مجرد البداية، حيث تقول ميتا إنه في وقت لاحق من هذا العام، ستتمكن من استخدام مطالباتك النصية الخاصة لتحرير مقاطع الفيديو بالطريقة التي تُريدها تمامًا، مباشرةً إلى جانب Meta AI.

ولعل عملية التحرير بسيطة، حمّل فيديو إلى إحدى المنصات المدعومة، ثم استعرض أكثر من 50 مطالبة تحرير، وفي الوقت الحالي، يمكنك تحويل ما يصل إلى 10 ثوانٍ من الفيديو مجانًا ولكن هذا لفترة محدودة.

يمكنك تحويل مقطعك إلى مشهد من قصص مصورة قديمة، مُكتمل برسوم توضيحية بأسلوب كلاسيكي، وبعد الانتهاء، يمكنك مشاركة إبداعك مباشرةً على فيسبوك أو إنستجرام من تطبيق Meta AI أو Edits، وإذا كنت تستخدم Meta.AI أو التطبيق، يمكنك أيضًا النشر على موجز Discover.