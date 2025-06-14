شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن توقف دعم واجهات الساعات القديمة رسميًا في 14 يناير 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم ساعة ذكية تعمل بنظام Wear OS وتستمتع بواجهات ساعات مخصصة، فقد ترغب في الاستعداد لتغيير جذري، بعدما أكدت جوجل أن دعم واجهات الساعات القديمة سينتهي رسميًا في 14 يناير 2026.

ويُعد هذا جزءًا من سعي الشركة المتواصل لاعتماد تنسيق واجهة الساعة (WFF) في جميع أجهزة Wear OS

وقد قدمت جوجل واجهة المستخدم القابلة للارتداء (WFF) في عام 2023 كطريقة جديدة لتصميم واجهات الساعات باستخدام قوالب XML ومنذ ذلك الحين، سمحت الشركة بوجود تصميمات WFF وغير القابلة للارتداء على متجر Play ولكن بدءًا من أوائل عام 2025، بدأت جوجل بتشديد القواعد.

ولم يعد بإمكان المطورين نشر واجهات ساعات جديدة باستخدام نظام AndroidX القديم أو مكتبة دعم الأجهزة القابلة للارتداء (WSL)، على الرغم من استمرار السماح بالتحديثات، وقد انتهت فترة السماح هذه الآن.

وأكد التقرير أنه لن يتمكن المستخدمون من تثبيت واجهات الساعات القديمة من متجر Play، ولن تتوفر ميزات تحقيق الدخل، مثل عمليات الشراء لمرة واحدة، والعناصر داخل التطبيق، والاشتراكات، لهذه الواجهات القديمة و ستستمر عمليات الشراء الحالية، ولكن سيتم إيقاف التجديد التلقائي.

تقول جوجل إنه يجب على أي مطور يرغب في إبقاء واجهات ساعاته متاحةً تحويلها إلى تنسيق واجهات الساعات قبل الموعد النهائي.

ويشمل ذلك المطورين الذين يستخدمون Watch Face Studio، والذين سيحتاجون إلى التحديث إلى الإصدار 1.8.7 أو أحدث عند إعادة الإرسال.

يتميز تنسيق واجهات الساعات ببعض المزايا الواضحة، فبفضل اعتماده على قوالب XML، يساعد على تشغيل واجهات الساعات بكفاءة أكبر، ويستهلك طاقة أقل، ويحافظ على سلاسة الرسوم المتحركة.

ومع ذلك، فإن هذا التغيير قادم منذ فترة. وتهدف جوجل إلى جعل تجربة واجهات الساعات أكثر اتساقًا على جميع الأجهزة، وهو أمر قد يكون مفيدًا مع استمرار توسع نظام Wear OS وبالمقارنة مع خيارات واجهات الساعات المحدودة من Apple وتركيز الشركات الصينية المتزايد على التصاميم القائمة على الذكاء الاصطناعي، تحاول جوجل تحقيق توازن بين الانفتاح والاستقرار.