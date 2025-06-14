شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يستعد لتقديم ملخصات ذكية للمحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

تعمل منصة واتساب حاليًا على توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال ميزة جديدة ستُتيح للمستخدمين الحصول على ملخصات ذكية لمحادثاتهم، وتشبه هذه الميزة ما تقدمه آبل تحت اسم "Apple Intelligence"، لكنها ستكون متاحة على نطاق أوسع، ما يعني أن مستخدمي هواتف آيفون التي لا تدعم ذكاء آبل، وهواتف أندرويد التي تفتقر لميزات التلخيص الأصلية، سيتمكنون من الاستفادة منها عبر واتساب.

بحسب ما رصده موقع WABetaInfo، فإن ميزة التلخيص بالذكاء الاصطناعي لا تزال قيد التطوير، ومُتاحة حاليًا لاختبارها من قبل بعض مستخدمي أندرويد، ووفقًا للتقرير فإن هذه الملخصات ستكون جزءًا من ميزة جديدة تدعى "المعالجة الخاصة"، وتشير التسمية إلى أن معالجة بيانات الدردشة ستتم على الجهاز ذاته، وليس عبر خوادم واتساب أو ميتا.

وستكون الميزة اختيارية بالكامل، ما يتيح للمستخدمين تفعيلها أو الاستمرار في تجربة الدردشة التقليدية.

عند تفعيل ميزة "المعالجة الخاصة"، سيظهر زر جديد يحمل اسم "تلخيص باستخدام Meta AI" بدلًا من الرسالة الأخيرة في أي محادثة غير مفتوحة، وبمجرد الضغط على الزر، سيتم عرض ملخص سريع للمحادثة بشكل مبسّط، ما يُسهّل على المستخدمين فهم محتوى الرسائل الطويلة أو المتعددة، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية.

وعند استخدام الميزة للمرة الأولى، يعرض واتساب شاشة تحتوي على شرح موجز حول "المعالجة الخاصة"، وتتضمن الرسالة: "تمكن المعالجة الخاصة الذكاء الاصطناعي من ميتا من تحليل الرسائل بأمان خارج الجهاز، دون أن تتمكن ميتا أو واتساب من قراءتها."

لطالما اتبعت تطبيقات الدردشة، مثل واتساب، أسلوب عرض الرسائل النصية الواحدة تلو الأخرى، وهو ما يتطلب من المستخدم فتح كل محادثة وقراءتها يدويًا، أما الآن ومع إدخال ميزة التلخيص الذكي، فقد تتغير هذه العادة، فبينما يظل بإمكان المستخدم قراءة الرسائل كما اعتاد، توفر له الملخصات خيارًا أسرع وأكثر كفاءة، ما قد يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين، خصوصًا في المحادثات المطوّلة.

حتى الآن، لا توجد أي معلومات رسمية عن موعد طرح ميزة التلخيص لهواتف آيفون، رغم أن واتساب عادةً ما يطور ميزاته لكلا النظامين، أحيانًا بشكل متزامن وأحيانًا بتأخير طفيف لأحدهما، ومع ذلك فإن مستخدمي آيفون الذين يشغلون نظام iOS 18 أو أحدث يمكنهم الاستفادة من قدرات التلخيص المدمجة في النظام نفسه، والتي تشمل أيضًا إشعارات واتساب.

في كل الأحوال، يبدو أن تجربة الدردشة على وشك أن تصبح أكثر ذكاء وسرعة، مع دخول الذكاء الاصطناعي طرفًا جديدًا في إدارة محادثاتنا اليومية.