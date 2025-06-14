شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Anker تستدعى مليون "باور بانك" بسبب خطر الحريق.. ونصيحة مهمة للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

تستدعي شركة Anker أكثر من مليون من بنوك الطاقة PowerCore 10000بسبب خطر ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق، وذلك نقلاً عن موقع ديجيتال تريند.

وقد تلقت شركة التكنولوجيا 19 بلاغًا عن حرائق وانفجارات مرتبطة ببنك الطاقة، الذي يحتوي على بطاريات ليثيوم أيون، يتعلق اثنان من هذه البلاغات بإصابات حروق طفيفة تطلبت عناية طبية، بينما يشير 11 بلاغًا آخر إلى أضرار في الممتلكات تجاوزت قيمتها الإجمالية 60 ألف دولار، وفقًا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية.

وتم بيع الوحدات المتأثرة حوالي 1,158,000 وحدة في المجموع عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بواسطة Anker وAmazon وNewegg وEbay في الفترة من يونيو 2016 إلى ديسمبر 2022 مقابل حوالي 27 دولارًا.

وحث التقرير أي شخص يمتلك بنك الطاقة PowerCore 10000الذي تم استرجاعه على التوقف عن استخدامه على الفور واتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على بديل مجاني.

إذا كان لديك بنك الطاقة Anker PowerCore 10000، فإليك ما تحتاج إلى معرفته:

أولاً، تحقق من رقم الطراز بعض الأجهزة فقط هي المتأثرة ، وتحديدًا تلك التي تحمل رقم الطراز A1263، والذي ستجده مطبوعًا أسفل الجهاز.

إذا كان لديك جهاز معيب، يمكنك الحصول على بديل، ولاستلامه لن يُطلب منك إرسال بنك الطاقة إلى أنكر، وبدلاً من ذلك ستحتاج إلى إرسال صورة للجهاز المطلوب استرداده، موضحًا بها رقم الطراز والرقم التسلسلي واسمك وتاريخ التقاط الصورة وكلمة "مسترجع" المكتوبة على بنك الطاقة بقلم تحديد دائم ، وتوفر أنكر تعليمات مفصلة على موقعها الإلكتروني تشرح كيفية التقديم.

وسيتم طلب إيصال الشراء ولكن لن يكون مطلوبًا للمشاركة في عملية الاستدعاء.

مهما فعلت، لا ترمِ بنك الطاقة المعطل في سلة المهملات، يجب التخلص من بطاريات الليثيوم أيون المُستدعاة بعناية نظرًا لخطورة نشوب حريق أكبر.

وقد يقبل مركز جمع النفايات المنزلية الخطرة التابع لبلديتك هذه البطاريات، وعند التواصل مع أنكر سيُطلب من المستهلكين التأكد من التخلص الآمن من بنك الطاقة قبل استلام بديل.