شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أى تحديث لـ iOS سيتضمن ميزات الذكاء الاصطناعى الخاصة بـ Siri والان مع تفاصيل الخبر

منذ أن أطلقت آبل بعض ميزات الذكاء الاصطناعى في ديسمبر مع إصدار نظام التشغيل iOS 18.2، كنا ننتظر الميزات الجديدة التي روجت لها آبل لسيري Siri في مؤتمر المطورين العالميين WWDC 2024، ومباشرةً بعد الكشف عن سلسلة هواتف iPhone 16 الجديدة، نشرت آبل إعلانًا يوضح كيفية عمل سيري "الشخصية"، وفقا لما ذكره موقع "Phone arena".

ترى فتاة مراهقة شابًا التقت به سابقًا وتريد محادثته لكنها لا تتذكر اسمه، تتذكر أنها التقت به في مقهى، فتطلب من سيري أن تُنبّهها باسم الشاب الذي التقت به في مقهى قبل بضعة أشهر، وتبحث سيري في تطبيقات مثل البريد والرسائل والتقويم والملفات والملاحظات والصور للعثور على اسم الشاب، ومع ذلك، اضطرت آبل إلى سحب الإعلان عندما أعلنت عن تأجيل إصدار ميزات الذكاء الاصطناعي لسيري.

أفاد مارك جورمان من بلومبرج، أن آبل حددت داخليًا ربيع 2026 موعدًا لإطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي لسيري.

وبشكل أكثر تحديدًا، تخطط آبل لإضافة نسخة الذكاء الاصطناعي من مساعدها الرقمي "سيري" مع نظام iOS 26.4، وفقًا لأشخاص مطلعين على خطط عملاق التكنولوجيا.

كما أنه من بين الميزات الجديدة التي ستُضاف إلى "سيري" إمكانية تصفح بيانات المستخدم الشخصية لجمع المعلومات، كما عرضت آبل في الإعلان الذي تم حذفه، ومن الأمثلة الأخرى، التي استخدمتها آبل في مؤتمر المطورين العالميين WWDC 2024، سؤال أحد مستخدمي آيفون لسيري عن موعد وصول رحلة والدته إلى المطار، وموعد حجز العشاء.

ستتيح ميزة أخرى لسيري معرفة ما يظهر على شاشة هاتف المستخدم بدقة، ومن المتوقع أن تحصل سيري أيضًا على نظام جديد يُسمى "App Intents" يسمح له بالتحكم في التطبيقات على أجهزة آبل، ومن الأمثلة على ذلك طلبات تنفيذ إجراءات محددة، مثل "إنشاء ملاحظة جديدة"، و"بدء تمرين"، و"طلب قهوة"، و"تشغيل قائمة تشغيل محددة"، و"البحث عن مسار"، و"تعيين تذكير".