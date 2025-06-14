شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد ناسا على متن محطة الفضاء الدولية يرصد ألوان الشفق القطبي للأرض والان مع تفاصيل الخبر

نشر جوني كيم، رائد الفضاء في ناسا، لقطات للأرض من محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث أظهر شفقًا قطبيًا خلابًا وعواصف رعدية وأضواء مدينة تُضيء الجانب المظلم من سطح كوكبنا.

وفقًا لما ذكره موقع "space"، انطلق جندي البحرية الأمريكي السابق إلى محطة الفضاء الدولية في 8 أبريل من هذا العام على متن مركبة سويوز روسية الصنع، ليبدأ بذلك مهمةً استمرت ثمانية أشهر كمهندس طيران في البعثة 73.

استعان كيم بزميلته في الطاقم نيكول "فايبر" آيرز، التي تنشر بانتظام صورًا فلكية مذهلة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر روعة كوكبنا الأزرق.



الشفق القطبي على الأرض من الفضاء

كتب كيم في منشور على إكس: "بفضل بعض الإرشادات والنصائح من @Astro_Ayers، التقطتُ أول شفق قطبي لي".

وأضاف: "بعد رؤية النتيجة، أخبرتها أن الأمر أشبه بصيد السمك، جهّزتُ الكاميرا، والزاوية، والإعدادات، والحامل، ثم ضبطتُ المؤقت، وعدتُ آملاً أن أكون قد اصطدتُ سمكة، وبعد أن اصطدتُ سمكتي الأولى، أعتقد أنني قد وقعتُ في غرامها.. شكرًا يا فابور!"

يُصور كيم مزيجًا مذهلًا من الظواهر الطبيعية وأضواء المدينة على سطح الأرض، بينما تُغيّر الألواح الشمسية لمحطة الفضاء الدولية مواقعها لجمع ضوء الشمس الثمين المُستخدم لتشغيل المحطة المدارية.

يبدأ التصوير بغروب الشمس خلف قرص الأرض، مُعلنًا حلول الليل على متن محطة الفضاء الدولية، وهي فترة الـ 45 دقيقة التي تمر فيها المحطة عبر ظل كوكبنا.

ويُمكن رؤية النجوم تتألق فوق حدود الغلاف الجوي الغازي الكثيف لكوكبنا مع غروب الشمس، بينما تُزين أضواء المدينة وعواصف البرق المشهدَ الغائم.

