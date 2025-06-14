شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تغييرات خرائط آبل وفوائدها الجديدة.. تمنحك خصوصية أكثر والان مع تفاصيل الخبر

حصل تطبيق Apple Maps على بعض التغييرات الهامة الخاصة به مع نظام التشغيل الجديد iOS 26 ، فقد أصبحت الخرائط أكثر ذكاءً وشخصيةً وفائدةً، مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

ومن الميزات الجديدة ميزة "الأماكن التي تمت زيارتها"، التي تتيح للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون أن يكتشف جهاز iPhone مواقع معينة، مثل المطاعم والمتاجر وغيرها من المعالم السياحية، ويسجلها ، جميع هذه البيانات مشفرة بالكامل ومخزنة بأمان على الجهاز، مما يعني أنه لا يمكن حتى لشركة Apple الوصول إليها.

سيتمكن المستخدمون من تصفح سجل مواقعهم مباشرة داخل الخرائط، مما يساعدهم على تذكر الأماكن المفضلة، أو إعادة زيارة الأماكن المخفية، أو الحصول على نظرة شاملة على روتينهم أو سجل سفرهم.

تنقلات يومية أكثر ذكاءً مدعومة بالذكاء الموجود على الجهاز

حصلت خرائط Apple أيضًا على ترقية جذرية في كيفية تعاملها مع تنقلاتك ، ومع نظام التشغيل iOS 26 أصبح iPhone يستخدم الآن الذكاء الاصطناعي للتعرف على مساراتك المعتادة.

على سبيل المثال، يتعرف الهاتف على طريقك إلى العمل أو المنزل، ثم يعرض مسارك المفضل مسبقًا، مع تحديثات آنية، واقتراحات بديلة، وإشعارات بالتأخير. ومرة ​​أخرى، تتم معالجة كل ذلك محليًا.

وبالنسبة للمسافرين اليوميين، يجب أن يعني هذا قضاء وقت أقل في البحث عن الاتجاهات والمزيد من الوقت في الثقة في أن جهاز iPhone الخاص بك يعرف إلى أين أنت ذاهب وأفضل طريقة للوصول إلى هناك.

مظهر عصرى مدعوم بالزجاج السائل

وعلى الرغم من أنها جزء آخر كامل من نظام التشغيل iOS 26 ، فإن المظهر الجمالي الجديد لـ Liquid Glass ينتشر في جميع أنحاء نظام التشغيل بما في ذلك الخرائط.

ويضيف التصميم الجديد عمقًا دقيقًا وشفافيةً وطبقاتٍ أكثر ديناميكيةً إلى الواجهة، مما يُحسّن سهولة القراءة ويجعل تعدد المهام أكثر سلاسةً ، وعلى سبيل المثال، تظل إشعارات الخرائط الآن مرئيةً جزئيًا حتى عند التبديل إلى مهام أخرى، ما يُمكّنك من متابعة تحديثات التنقل الرئيسية.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه التحديثات في وقت لاحق من هذا الخريف عندما يصبح نظام التشغيل iOS 26 متاحًا للعامة.