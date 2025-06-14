شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يضيف فئة اشتراك جديدة للعدسات والان مع تفاصيل الخبر

أضافت سناب شات ميزة جديدة إلى عروضها المدفوعة، مع إمكانية وصول أكبر إلى "مئات العدسات وتجارب الواقع المعزز التي تتيح لك اللعب وإنشاء ومشاركة لقطات Snaps مع الأصدقاء بطرق جديدة كليًا".

في البداية، سيتضمن الاشتراك عدسات من تصميم الشركة أو من تصميم مختارين من المبدعين، وستتم إضافة تجارب واقع معزز جديدة أسبوعيًا، وسيُمنح المبدعون خيار إنشاء عدسات للبرنامج وتحقيق الربح منها في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن سناب شات لم توضح علنًا كيفية اختيار المشاركين "المختارين"، وأكد ممثل من الشركة لموقع TechCrunch أنه مع إطلاق Lens+، لن يتم وضع أي عدسات كانت مجانية سابقًا خلف جدار حماية.

وقدمت منصة التواصل الاجتماعي خيار Snapchat+ المدفوع في عام 2022، ووفقًا لمنشور المدونة الذي أعلن عن هذا الخيار الإضافي، يبلغ عدد المشتركين في البرنامج 15 مليون مشترك.

ويستفيد برنامج Lens من تطورات الذكاء الاصطناعي، وأطلقت الشركة هذا العام عدسات فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي المُولِّدة لمشتركي Premium، وأصدرت تطبيقًا مستقلًا يُتيح لأي مستخدم إنشاء تأثيراته الخاصة، أما مشروع الواقع المعزز الآخر لسناب شات فهو Specs، وهي نظارات من المتوقع إصدارها العام المقبل.