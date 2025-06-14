شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الترفيه يدخل عصر يوتيوب.. محتوي رقمى على الشاشة الفضية لأول مرة في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

احتفالًا بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، أطلقت YouTube فعالية “سينما YouTube” للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و شهدت هذه الفعالية عرض محتوى حصري من الأفلام الوثائقية والتجارب الشخصية، قدمه خمسة من أبرز صناع المحتوى وأكثرهم تأثيرًا في المنطقة.

وتُعدّ “سينما YouTube” بمثابة احتفال بنقطة تحول محورية في اقتصاد صناعة المحتوى، لتُسلط الضوء على مكانة صناع المحتوى كرواد أعمال وأصحاب شركات ناشئة في مجال الترفيه والأفلام.

وقد اشترك في هذه الفعاليّة عمر فاروق من البحرين، وأنس بوخش من الإمارات، وطه اسو من المغرب، وهيفاء بسيسو من فلسطين، وشريف نبيل من مصر، وقد حقق جميعهم ملايين المشاهدات على YouTube، ووفروا فرص عمل من خلال أعمالهم، يشمل المحتوى المعروض أفلامًا وثائقية وقصصًا شخصية تدور أحداثها حول العالم.

من جهته قال طارق أمين، الرئيس الإقليمي لدى YouTube في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "نحن نشهد عصرًا جديدًا في مجال الترفيه، وصناع المحتوى هم في قلب هذا التحول. لقد أعادوا صياغة تنسيقات شاشة التلفزيون التقليدية مثل البرامج الحوارية وبرامج التحديات وابتكروا أنماط جديدة كليًا. وقد طوروا قنواتهم اليوم إلى شركات إعلامية متكاملة، تنتج محتوى عالي الجودة يُشاهده الناس عبر جميع الشاشات، بينما يوفرون فرص عمل متعددة في المجال الإبداعي. واليوم، نحن نحتفل بهؤلاء الرواة المبدعين ومسيراتهم المهنية الرائدة، ونعرض مستقبلًا مزدهرًا في مجال الترفيه."

وتتمثّل هذه التغييرات في أنحاء المنطقة، حيث طوّر صناع محتوى YouTube شركات ناشئة سريعة النمو في مجال الترفيه. ومثال على ذلك، قناة تلفاز11، التي توسعت من إنتاج مسلسلات على YouTube إلى أفلام روائية ناجحة، كما ساهمت في دعم مواهب جديدة في السينما السعودية. كما يدير مبدعون فرديون مثل أحمد النشيط عمليات متكاملة بفرق عمل مخصصة، ومثال آخر هو عمر فاروق الذي بدأ كمدوّن فيديو منفرد وبعدها أطلق شركة "أتنفس" للإنتاج التي توظّف حاليًا 20 شخصًا وتصنع محتوى متنوعًا للعملاء في أنحاء المنطقة.

انطلقت فعالية "سينما YouTube" مباشرةً من السجادة الحمراء لاستقبال الضيوف، وكان من ضمنهم ضمنهم 100 معجب أتيحت لهم الفرصة لمشاهدة العروض والتفاعل مع صنّاع المحتوى.