شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تساعد فى تمويل مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية في نيو مكسيكو والان مع تفاصيل الخبر

أبرمت شركة ميتا اتفاقية مع شركة XGS Energy لتطوير مشاريع "الجيل القادم من الطاقة الحرارية الأرضية" في نيو مكسيكو ، وتهدف الخطة إلى ربط هذه المشاريع مباشرةً بالشبكة الكهربائية التي تعتمد عليها مراكز بيانات ميتا، مما يُلبي احتياجات الطاقة المتزايدة لتطوير الذكاء الاصطناعي للشركة.

وتزعم الشركتان أن الاتفاقية الجديدة ستضيف 150 ميجاوات من الطاقة الخالية من الكربون إلى الشبكة "دون استخدام أي مياه تشغيلية"، ويبدو أن نيو مكسيكو مُهيأة بشكل فريد لإنتاج الطاقة الحرارية الأرضية، إذ تمتلك الولاية "بعضًا من أفضل موارد الصخور الساخنة في البلاد"، وفقًا لإعلان الاتفاقية.

وسيسمح نهج شركة XGS Energy باستخدام "هذه الموارد الصخرية الساخنة، والتي عادةً ما تكون جافة"، لإنتاج الكهرباء دون الحاجة إلى القلق بشأن إمكانية الوصول إلى المياه.

وتنقسم الاتفاقية إلى مرحلتين، إحداهما أصغر والأخرى أكبر، ومن المتوقع أن تدخلا حيز التشغيل بحلول عام 2030، وسبق لشركة ميتا استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية من خلال شراكة مع شركة سيج جيوسيستمز، ومثل صفقاتها السابقة بما في ذلك اتفاقية ميتا الأخيرة لمدة 20 عامًا لاستخدام محطة طاقة نووية في إلينوي، وتُركز الشركة على إيجاد المزيد من مصادر الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وصرح أورفي باريك، الرئيس العالمي للطاقة في ميتا، في إعلان الصفقة: "يتطلب التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي استمرار توفير الطاقة لدعم تطوير البنية التحتية".

وأضاف: "مع جاهزية تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية من الجيل التالي، مثل XGS، للتوسع، يمكن أن تُصبح الطاقة الحرارية الأرضية عاملاً رئيسياً في دعم تطوير تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير مراكز البيانات المحلية".