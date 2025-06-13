شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق الإصدار الجديد من Siri المدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى ربيع عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أفادت بلومبرج أن الإصدار الجديد من Siri، الذي عُرض تجريبيًا بالتزامن مع إطلاق Apple Intelligence، قد لا يُطرح قبل ربيع 2026.

وكانت Apple قد أجّلت إصدار Siri رسميًا إلى وقت ما "في العام المقبل" في مارس الماضي.

وقد يُضمّن Siri الجديد في تحديث iOS 26.4 المُخطط له العام المقبل، والذي يُرجّح أن يصل في مارس وفقًا لبلومبرج ، وأعلنت Apple عن الإصدار الأكثر ذكاءً وشخصيةً من Siri في مؤتمر WWDC 2024 قبل أكثر من عام، وقبل عامين تقريبًا من تاريخ الإصدار الافتراضي في ربيع 2026.

وقد تُقدّم الشركة عرضًا تجريبيًا لمساعد الذكاء الاصطناعي المُحدّث مرة أخرى في حدث iPhone في الخريف، أو حتى تُطلق Siri الجديد مُبكرًا، ولكن يُقال إن توقيت الإطلاق لا يزال غير مُحدّد.

ومن المفترض أن يمنح تحديث آبل المُقترح لمساعدها الصوتي القديم Siri صلاحية اتخاذ إجراءات داخل التطبيقات وفهم محتوى وسياق شاشتك ، وقد أظهرت العروض التوضيحية للشركة استخدام Siri لرسائل البريد الإلكتروني للحصول على معلومات الرحلات الجوية، ودمج الصور في المستندات، كل ذلك بمفرده، كدليل على مدى قدرة المساعد على التطور.

في مقابلة حديثة مع صحيفة وول ستريت جورنال، عزا مسؤولو آبل تأخر إصدار Siri الجديد إلى عدم استيفائه لمعايير الشركة ، وكتبت بلومبيرج أن هناك خلافًا أيضًا بين فريقي التسويق والهندسة في آبل حول من المسؤول حقًا.

وكان ينبغي على الشركة ألا تُبالغ في الترويج لـ Siri الجديد في مؤتمر المطورين العالميين WWDC 2024 أو أن تُطلق حملة إعلانية حول ميزات قد لا تُطرح (سحبت آبل إعلانات Siri في مارس) ولكن ربما يكون فريق الهندسة قد أخطأ في تقدير مدى جاهزية المساعد.

كدليل على حرص آبل الحالي، كان تركيزها على الذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين العالميين 2025 أقل بكثير، و أقرب ما وصلت إليه الشركة من لمس سحر سيري الجديد كان الإصدار المُحدّث من Spotlight المُتاح في نظام macOS 26، والذي يُمكنه الاستفادة من إطار عمل App Intents نفسه الذي يُفترض أن يستخدمه سيري لتنفيذ إجراءات مُحددة في التطبيقات، مثل إرسال رسالة نصية في تطبيق الرسائل دون الحاجة إلى فتح التطبيق.