شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم محرر الصور Snapseed الخاص بنظام iOS بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت جوجل تحديثًا رئيسيًا لإصدار iOS من محرر الصور Snapseed، يقدم الإصدار 3.0 إعادة تصميم كاملة لتطبيقي iPhone وiPad ، ويتم عرض جميع الصور التي تم تعديلها باستخدام الأداة في شبكة ، تمت إعادة ترتيب التنقل إلى ثلاث علامات تبويب، مع قسم جديد للمفضلة لأدوات الصور التي تريد استخدامها بسرعة بشكل منتظم.

ويتميز بأكثر من 25 أداة وفلترًا مختلفًا لتعديل الصور، بما في ذلك بعض فلاتر الأفلام المضافة حديثًا ، كما يتميز Snapseed بشعار محدث بمظهر أكثر انسيابية.

واستحوذت جوجل على Snapseed في عام 2012، ويُعد التصميم الجديد للتطبيق مفاجأة، حيث لم يتلق Snapseed أي تحديثات رئيسية على iOS منذ عام 2021.

وهناك شيء واحد لم يتغير وهو لا يزال التطبيق مجانيًا ولا يحتوي على إعلانات، وفي الوقت الحالي، لا يزال Snapseed موجودًا في متجر Google Play وهو إصدار من العام الماضى ، وليس من الواضح ما إذا كان الإصدار 3.0 سيصل إلى Android .