شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن تحسين أدوات الرقابة الأبوية مع تحديث iOS 26.. لحماية حسابات المراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل أنها ستُحسّن أدوات الرقابة الأبوية مع تحديث نظام التشغيل iOS 26 في وقت لاحق من هذا العام، فقد أكدت أنها ستُحسّن عملية إنشاء حسابات الأطفال، كما تُقدّم الشركة تصنيفات عمرية أكثر دقة على متجر التطبيقات، وسيتمكن الآباء من مشاركة الفئة العمرية لأطفالهم مع أحد التطبيقات بحيث لا يشاهدون سوى المحتوى المناسب لأعمارهم.

وستُتيح ميزة "حدود التواصل" للآباء الموافقة على جهات اتصال الأطفال، وهي ميزة ستدعمها أيضًا تطبيقات الجهات الخارجية، وسيفعل نظام التشغيل iOS 26 الحماية المناسبة لأعمار المراهقين افتراضيًا.

وقد أوضحت الشركة، أنها بسّطت عملية إنشاء حساب طفل للأطفال دون سن 13 عامًا، حيث يمكن ربط حساب الطفل بمجموعة عائلية لأحد الوالدين، والتي ستُحوّله تلقائيًا إلى حساب طفل، وسيُتيح هذا للآباء وضع حدود مناسبة للمحتوى أو وقت استخدام الشاشة لحساب طفلهم، وفقًا للشركة.

لحماية خصوصية المستخدمين الأصغر سنًا، سيتمكن الآباء من تزويد التطبيقات بالفئة العمرية لأطفالهم (على سبيل المثال، ١٢ عامًا أو أقل)، حيث يمكن للتطبيقات استخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة "الفئة العمرية المُعلنة"، والتي تتيح للتطبيقات عرض المحتوى المناسب لهم تلقائيًا.

وتؤكد Apple أن هذه الميزة لا تُشارك تاريخ ميلاد الطفل والفئة العمرية المُحددة مع تطبيقات الجهات الخارجية، وقد تستخدم Apple علامات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في العثور على التطبيقات ذات الصلة على متجر التطبيقات.

وأوضحت آبل أيضًا أن هذه الفئات العمرية ستسمح للمستخدمين الأصغر سنًا بالوصول إلى المحتوى المناسب لأعمارهم، دون مشاركة معلومات شديدة الحساسية مع متجر التطبيقات.

وتواجه شركات مثل Apple وجوجل ضغوطًا للتحقق من أعمار المستخدمين الأصغر سنًا على متاجر التطبيقات الخاصة بها في الولايات المتحدة، وقد رفضت الشركتان ذلك، مُشيرتين إلى أن جمع معلومات المستخدمين الأصغر سنًا قد يُثير مخاوف تتعلق بالخصوصية.

كما تعمل Apple على توسيع نطاق حدود التواصل، مما يُمكّن الآباء من الموافقة على طلبات أطفالهم عند رغبتهم في التواصل مع أرقام هواتف جديدة باستخدام تطبيقات الرسائل والهاتف وFaceTime وiCloud سيتم دعم هذه الطلبات أيضًا في تطبيقات الجهات الخارجية.