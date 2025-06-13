شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخاوف جديدة من الـAi.. صوت ChatGPT الجديد حقيقى للغاية وقد يستخدم فى الخداع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت OpenAI عن تحديث كبير لوضع الصوت المتقدم في ChatGPT، حيث إنه سيبدو قريبًا طبيعيًا تمامًا كالتحدث إلى صديق، ويُضيف هذا التحديث الجديد كلامًا أكثر سلاسة وتعبيرًا وواقعيةً إلى مساعد الذكاء الاصطناعي للمستخدمين المدفوعين، وهو ما يثير المخاوف حول الذكاء الاصطناعى وإمكانية استخدامه في الخداع.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، يستخدم المساعد الآن نبرة صوت أكثر دقة، وإيقاعًا أكثر واقعية، وحتى نبرة عاطفية، مثل السخرية أو التعاطف.

كما توجد ميزة جديدة لـ ChatGPT Voice وهى الترجمة الفورية، ومع هذا التحديث، يمكنك أن تطلب من ChatGPT الترجمة بين اللغات أثناء تنقلك، وسيستمر في الترجمة حتى توقفه بنفسك.

ويمكنك التحدث معه باللغة الإنجليزية أثناء سفرك في بلد آخر، وسيستمر في ترجمة كلماتك إلى لغة ذلك البلد.

كما سيستمع إلى الشخص الآخر الذي قد يتحدث معك ويترجم كلماته إلى الإنجليزية نيابةً عنك.

هذه الإضافة المفيدة تُغني عن الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة أو تعديلها، كما تتيح لك إجراء محادثة أكثر سلاسة حتى عندما لا يتحدث أحدٌ بلغتك.

يتوفر وضع الصوت المتقدم لمستخدمي ChatGPT المدفوعين في جميع الأسواق، وللوصول إليه، ما عليك سوى الضغط على أيقونة الميكروفون في مُنشئ الرسائل.

تُؤكد OpenAI أن وضع الصوت الجديد ليس خاليًا تمامًا من عيوب الذكاء الاصطناعي، وقد تواجه بعض الانخفاضات في جودة الصوت أو تناسق النغمات مع بعض الأصوات، بما في ذلك بعض التغييرات الغريبة في درجة الصوت، وأضافت الشركة، أنها تعمل على إصلاح هذه المشاكل من خلال تحديث مُستقبلي.

يبدو التحديث مفيدًا، ومن المفترض أن يُزيل الشعور بأنك تتحدث مع مخلوق آلي غريب، لكنها تثير من جهة أخرى مخاوف استخدام الذكاء الاصطناعى في الخداع كتقليد صوت شخص حقيقي من أجل أعمال ضارة.