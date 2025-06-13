شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات جديدة لـApple Car Play مع نظام التشغيل iOS 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم نظام التشغيل iOS 26 ميزات متقدمة لـ Apple CarPlay مثل لافتات المكالمات المدمجة والرسائل ذات النقر الخلفي والمزيد لتقليل تشتيت انتباهك أثناء القيادة.

وقد كشفت Apple عن تغييرات جذرية في نظام أجهزتها، وبينما يحيط الجدل الأكبر بنظام iOS 26، وترقيات macOS، وإطلاق Apple Intelligence، فإن تحولاً كبيراً، وإن كان أقل حدة، قادم إلى Apple CarPlay.

ومع نظام iOS 26، تُعيد Apple تعريف تجربة القيادة داخل السيارة من خلال هوية بصرية مُحسّنة وترقيات ذكية للميزات، حيث يُقدّم تحديث CarPlay واجهة "Liquid Glass" الجديدة والملفتة، وإشعارات أكثر ذكاءً، وعناصر واجهة مستخدم فورية، وأدوات اتصال متقدمة.

وصُممت هذه الميزات لتوفير تجربة قيادة أكثر سلاسةً وراحةً، من خلال تصميم "Liquid Glass" مستوحى من جماليات Apple الجديدة في نظام iOS 26، يُضفي تصميم "Liquid Glass" الجديد لمسةً عصريةً شبه ثلاثية الأبعاد على لوحة القيادة.

وتتميز هذه الواجهة بعناصر شفافة، وإضاءة مُتكيّفة، وانتقالات سلسة لواجهة المستخدم، مما يجعلها أكثر تناغمًا مع لوحة القيادة.

وبخلاف الإصدار الحالي الذي يغطي الشاشة بأكملها، يقدم نظام iOS 26 تنبيهًا على شكل لافتة منبثقة يتيح للسائقين معرفة المتصل مع إبقاء الخريطة أو واجهة الوسائط مرئية و هذا يقلل من تشتيت الانتباه ويحافظ على سلامة السائق، خاصةً عند القيادة على الطرق المزدحمة.

يدعم Apple CarPlay الآن ميزة Tapbacks، وهي ردود فعل سريعة تشبه الرموز التعبيرية، تتيح للمستخدمين الرد على الرسائل بنقرة بسيطة، كما يعكس النظام محادثاتك المثبتة من iPhone، مما يُسهّل الوصول إلى المواضيع المهمة دون الحاجة إلى التمرير.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكانك قراءة الرسائل بصوت عالٍ عبر Siri، مما يضمن تركيز السائق على الطريق.

وفيما يتعلق بدعم الأدوات تمامًا مثل iPhone، يُقدّم CarPlay أيضًا دعمًا للأدوات، حيث يتيح هذا للمستخدمين عرض البيانات الفورية، مثل أحداث التقويم، وأدوات التحكم في الموسيقى، وتحديثات الطقس، وحتى مُتتبّعات الرحلات الجوية المباشرة، دون الحاجة إلى تبديل الشاشات ويمكن الآن ظهور الأدوات بجانب التطبيقات النشطة مثل الخرائط لعرض المعلومات دون تعطيل الواجهة الرئيسية.