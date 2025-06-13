شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام سيسمح لك قريبًا بإعادة ترتيب منشوراتك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث أن إنستجرام سيتيح قريبًا إعادة ترتيب المنشورات الموجودة على شبكتك ، ولم تعد بحاجة لبذل جهد كبير في تخطيط منشورات إنستجرام، سواءً لإضفاء لمسة جمالية مميزة على ملفك الشخصي أو لظهور شبكتك بشكل معين.

واكتشف أليساندرو بالوزي، الذي أجرى هندسة عكسية للتطبيقات ونشر الميزات القادمة على الإنترنت، خيار "تعديل الشبكة" داخل إنستجرام عام 2022 ، ولم يُحدد إنستجرام موعد توفر هذه الميزة تحديدًا، ولكن عند تفعيلها، سيُنقلك الضغط عليها إلى شاشة تُمكّنك من إعادة ترتيب منشوراتك بالشكل الذي تُريده في ملفك الشخصي.

وفي إعلان المنشور الصادر عن آدم موسيري، رئيس إنستجرام، كشف أيضًا أن إنستجرام "يستكشف طريقة" تُتيح لك النشر على حسابك دون الحاجة إلى بثه على صفحات متابعيك ، والهدف هو جعل النشر أقل انتشارا، والسماح لك بالحفاظ على حسابك نشطًا دون أي ضغط ، ولم يذكر موسيري أيضًا موعد إطلاق هذه الميزة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن منشوره يتعلق باستثمارات Instagram في الإبداع هذا العام.

وأخيرًا، أعلن رئيس إنستجرام أن ميزة Reels التجريبية متاحة الآن للجميع ، وتتيح لك هذه الميزة نشر Reels تتجاوز خلاصات متابعيك ، ثم تُوصى بها لغير المتابعين، لأن الغرض الأصلي من هذه الميزة كان منح المبدعين فرصة لتجربة أنواع جديدة من المحتوى قد تُنفر جمهورهم الحالي.

وصرح موسيري بأن الأمل يكمن في أن تمنح Reels التجريبية الجميع حرية أكبر لاستكشاف إبداعاتهم دون أي ضغط.