شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 26.. مزايا ذكية وجديدة كليًا من أبل تشمل الترجمة الفورية وتحديثات الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025 عن مجموعة كبيرة من المزايا الذكية التي ستصل مع نظام iOS 26 المرتقب إطلاقه رسميًا هذا الخريف.

وتركز التحديثات الجديدة على تحسين تجارب المستخدم عبر تطبيقات الهاتف، الرسائل، الصور، الخرائط، الموسيقى، والمحفظة، من خلال دمج تقنيات Apple Intelligence وتسهيل الاستخدام اليومي.

الهاتف (Phone)

من أبرز الإضافات ميزة Call Screening، التي تتيح للمستخدم معرفة هوية المتصل وسبب الاتصال قبل الرد عليه. تقوم الميزة بالرد تلقائيًا بصمت على المكالمة من الأرقام غير المعروفة وتعرض المعلومات على الشاشة لتمكين المستخدم من اتخاذ القرار.

كما أُضيفت ميزة Hold Assist التي تبقى على الخط أثناء الموسيقى الانتظارية إلى حين توفر وكيل مباشر. أما ميزة Live Translation فستسمح بترجمة المكالمات بشكل فوري، حيث يتم تحويل الكلام إلى صوت باللغة الأخرى أثناء المكالمة.

الرسائل (Messages)

أضافت أبل ميزات طال انتظارها لمحادثات المجموعات مثل إنشاء استطلاعات الرأي، مع اقتراح ذكي لها عند الحاجة. كما أصبح بالإمكان تخصيص خلفيات المحادثات ورؤية مؤشرات الكتابة. وتم دمج Apple Cash في المحادثات الجماعية لإرسال واستلام الأموال.

أصبح بالإمكان أيضًا فلترة الرسائل من مرسلين غير معروفين، حيث تُعرض في مجلد خاص دون إشعارات، مع خيارات للتأكيد أو الحذف.

Live Translation متاحة كذلك في الرسائل النصية، حيث تُترجم المحادثة لحظيًا أثناء الكتابة والاستقبال.

آبل ميوزيك (Apple Music)

يتضمن التحديث ميزة ترجمة كلمات الأغاني لمساعدة المستخدمين على فهم الأغاني بلغات أجنبية، بالإضافة إلى ميزة النطق الصوتي للكلمات لتسهيل الغناء بلغات مختلفة.

وتقدم أبل أيضًا ميزة AudioMix التي تستخدم تقنيات مشابهة للدي جي لدمج الأغاني بسلاسة عبر تمديد الوقت ومطابقة الإيقاع. كما سيتمكن المستخدم من تثبيت الموسيقى المفضلة في أعلى المكتبة.

ميزة الكاريوكي الجديدة ستحول الهاتف إلى ميكروفون متصل بـ Apple TV مع عرض الكلمات والموسيقى في الوقت الحقيقي على الشاشة.

الخرائط (Apple Maps)

تعزز أبل استخدام الذكاء المحلي لتحسين الرحلات اليومية، حيث سيتعرف التطبيق على الطرق المفضلة للمستخدم ويقترح مسارات بديلة في حال وجود تأخير.

تمت إضافة ميزة Visited Places لتسجيل الأماكن التي زارها المستخدم مثل المطاعم والمتاجر، وتأكيد أبل أن هذه البيانات مشفرة بالكامل.

محفظة أبل (Apple Wallet)

أطلقت أبل مفهوم الهوية الرقمية، الذي يتيح للمستخدم تخزين نسخة رقمية من جواز السفر أو رخصة القيادة لاستخدامها في التحقق من الهوية على الإنترنت وفي مطارات مختارة. تدعم هذه الميزة في البداية تطبيقات مثل Chime وTuro وUber Eats.

التحديث يشمل أيضًا تجربة جديدة لتذاكر الطيران، حيث يمكن تتبع الرحلات بشكل مباشر عبر Live Activities، وربط التذكرة بتطبيق الخرائط وخدمة Find My لتحديد الموقع أو تتبع الأمتعة، مع الوصول إلى خدمات الطيران مباشرة.

تستخدم أبل الذكاء الاصطناعي كذلك لعرض موجز تتبع الطلبات من الإيميلات في المحفظة بشكل تلقائي.

فيس تايم (FaceTime)

ميزة الترجمة الفورية أصبحت متاحة أيضًا عبر مكالمات FaceTime، حيث تُعرض ترجمات فورية مرئية لتسهيل المحادثة بلغات متعددة.

الصور (Photos)

استجابت أبل لانتقادات المستخدمين وأعادت الواجهة المبوبة في تطبيق الصور، مع تقسيم واضح بين المجموعات والمكتبة، وتحسين البحث.

كما يمكن تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى صور ثلاثية الأبعاد (Spatial Photos).

الكاميرا (Camera)

أُعيد تصميم واجهة تطبيق الكاميرا، حيث أصبح من السهل الوصول إلى وضعي التصوير الأكثر استخدامًا، مع إمكانية التنقل بين الأوضاع الأخرى بالسحب. ويمكن الآن تغيير الدقة والإعدادات مثل الفلاش والمؤقت بسهولة من خلال السحب للأعلى.

البودكاست (Apple Podcasts)

تتيح أبل الآن اختيار سرعة التشغيل في تطبيق البودكاست بين 0.5x و3x، مع ميزة جديدة لتحسين وضوح الحوار من خلال معالجة صوتية ذكية تعتمد على التعلم الآلي.

Image Playground

أعلنت أبل عن دمج ChatGPT في ميزة Image Playground، ما يسمح بإنشاء صور مخصصة باستخدام أوصاف نصية وأسلوب فني مفضل مثل الرسوم المتجهة أو اللوحات الزيتية.