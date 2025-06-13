شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات شاشة سلسلة iPhone 17 القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير بعض التقارير إلى أنه من المرجح أن تأتي سلسلة iPhone 17 مع ترقية للشاشة، ولكنها قد لا تأتي مع تقنية عرض ProMotion، ووفقًا لتسريب جديد، يُتوقع أن يوفر هاتفا iPhone 17 وiPhone 17 Air معدلات تحديث أعلى.

على الرغم من أن طرازات iPhone 17 القياسية قد لا تأتي بشاشة ProMotion، إلا أنه من المقرر أن تأتي بشاشة بمعدل تحديث 90 هرتزو سيؤدي هذا في النهاية إلى تسريع عمل الهواتف الذكية مقارنةً بطرازات iPhone 16 القياسية. لذلك، يمكننا التوقع بأن شاشة ProMotion لا تزال مخصصة لطرازات iPhone 17 Pro.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تم الحديث عن ترقية شاشة iPhone 17 وiPhone 17 Air بمعدل تحديث 120 هرتز و كانت هذه الترقية متوقعة سابقًا بسبب تضمين تقنية ProMotion، في حين أن الطرازات الأساسية من المتوقع أن تحصل على معدل تحديث مُحسّن، إلا أنها قد لا تدعم شاشات ProMotion وتُقدم هذه التقنية طرازات iPhone Pro بشاشة LTPO، بمعدل تحديث يتراوح بين 120 هرتز و1 هرتز.



