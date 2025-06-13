شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعتمد الذكاء الاصطناعى لتصنيف التطبيقات وتحسين البحث بمتجر App Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتحسين وصول التطبيقات إلى جمهورها المستهدف، أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2025 عن إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي لتوليد تصنيفات جديدة للتطبيقات تُعرف باسم “الوسوم” (App Store Tags)، وذلك ضمن تحديثات منصة App Store Connect الخاصة بالمطورين.

وأوضح فريق آبل أن هذه الوسوم ستُستخدم لتسليط الضوء على ميزات ووظائف محددة داخل كل تطبيق، حيث يتم توليدها أولًا باستخدام نماذج لغوية ضخمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتستند إلى عدة مصادر مثل وصف التطبيق، والفئة، والبيانات التعريفية، وحتى لقطات الشاشة. وبعد إنشائها، تمر هذه الوسوم بمرحلة مراجعة بشرية دقيقة قبل تطبيقها فعليًا على التطبيقات في المتجر.

وسوف تظهر هذه الوسوم ضمن نتائج البحث في App Store، إلى جانب الفئات التقليدية، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تصفية التطبيقات والعثور على ما يناسبهم بشكل أسرع وأكثر دقة. وتقول آبل إن هذا النظام الجديد سيُبرز معلومات غالبًا ما تكون مدفونة في تفاصيل التطبيق، مما يسهم في تسهيل عملية البحث للمستخدمين ومنح المطورين رؤية أوضح حول كيفية اكتشاف تطبيقاتهم.

ويُشار إلى أن المستخدمين حاليًا يعتمدون في اكتشاف التطبيقات على عدة أدوات مثل التوصيات التحريرية في تبويب “اليوم”، والمجموعات المنسّقة، والتصفح حسب الفئة، إضافة إلى نتائج البحث والإعلانات المدفوعة. أما مع النظام الجديد، فعند الضغط على إحدى الوسوم، سيتم نقل المستخدم إلى صفحة مخصصة تضم مجموعة من التطبيقات والألعاب التي تشترك في نفس الميزة أو الوظيفة، مما يضيف بعدًا جديدًا لتجربة التصفح والاكتشاف داخل المتجر.

رغم أن عملية إنشاء الوسوم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلا أن المطورين سيحتفظون بالتحكم الكامل في اختيار الوسوم التي تظهر على صفحات تطبيقاتهم. وسيتمكنون من إدارة هذه الوسوم أو إلغاء تفعيل بعضها من خلال صفحة مخصصة جديدة داخل App Store Connect.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسع آبل في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل متجر التطبيقات، حيث سبق لها استخدامه لتوليد ملخصات تلقائية لمراجعات المستخدمين، عبر دمج الآراء المختلفة في فقرة قصيرة.

وبالإضافة إلى الوسوم، أعلنت آبل عن مجموعة أخرى من التحسينات تشمل تمكين المطورين من إنشاء صفحات مخصصة تظهر للمستخدمين عند البحث بكلمات مفتاحية محددة، وتحديث ميزة “ملصقات التغذية” الخاصة بالتطبيقات، وتوسيع نطاق الفئات العمرية لتشمل خمس فئات جديدة، فضلاً عن إتاحة رموز العروض (Offer Codes) لاستخدامها مع التطبيقات القابلة للاستهلاك، والمنتجات غير القابلة للاستهلاك، والاشتراكات غير المتجددة.

تؤكد هذه الخطوات المتسارعة التزام آبل بتحسين تجربة المستخدم من جهة، وتمكين المطورين من جهة أخرى، عبر أدوات أكثر ذكاءً وشفافية في توزيع التطبيقات والتفاعل معها داخل النظام البيئي المتكامل لنظام iOS.