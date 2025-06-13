شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل وتثبيت Android 16 على هاتفك.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

تُطلق جوجل رسميًا نظام التشغيل أندرويد 16، بدءًا من أجهزة بيكسل المدعومة، ومن المتوقع أن تتلقى هواتف أندرويد الأخرى الإصدار الأحدث من نظام التشغيل تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

ويُقدم التحديث الجديد مجموعة من الترقيات والميزات في التصميم، وإمكانية الوصول، والخصوصية، والإنتاجية، إذا كنت ترغب في تجربة أحدث إصدار، فإليك كيفية تنزيل وتثبيت أندرويد 16 الآن على هواتف بيكسل.

قبل البدء بعملية التثبيت، تأكد من أن جهازك مؤهل لتحديث أندرويد 16 ، حاليًا هواتف Pixel المحددة فقط هي التي تتلقى تحديث أندرويد 16 وتشمل هذه الأجهزة:

* بكسل 8، 8 برو.

* بكسل 8a.

* بيكسل فولد.

* جهاز بيكسل اللوحي.

* بكسل 7، 7 برو، 7a.

* بكسل 6، 6 برو، 6a.

سيتلقى المزيد من هواتف أندرويد الذكية، بما في ذلك طرازات من علامات تجارية أخرى نظام أندرويد 16 خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وحاليًا يحظى مستخدمو بيكسل بالأولوية.

كيفية تثبيت أندرويد 16

تنزيل Android 16 عملية سهلة لمستخدمي Google Pixel، يُرجى التحقق من وجود تحديث لاسلكي (OTA):

* انتقل إلى الإعدادات > النظام > تحديث البرنامج.

* اضغط على التحقق من وجود تحديث.

* إذا كان تحديث Android 16 متاحًا لجهازك، فسيظهر كتنزيل بحجم 2 جيجابايت تقريبًا،

وإذا لم يظهر التحديث فورًا، فاصبر فهو يتم طرحه تدريجيًا.

ما الجديد في أندرويد 16؟

يُعدّ Android 16 أحد أهم تحديثات هواتف Android، إذ يتضمن مجموعة من التحسينات الجديدة في واجهة المستخدم والذكاء الاصطناعي.

إليك بعض الميزات التي ستلاحظها بعد ترقية هاتف Pixel أو أي هاتف Android آخر إلى نظام التشغيل الجديد:

إشعارات أكثر ذكاءً وأقل ازدحامًا

أصبحت الإشعارات الآن مُجمّعة بشكل أكثر فعالية لتجنب إرهاق شاشتك، ويُقدّم أندرويد 16 أيضًا تحديثات مباشرة لبعض التطبيقات، مثل توصيل الطعام ومشاركة الرحلات، ما يتيح لك الحصول على معلومات فورية دون الحاجة إلى تحديث التطبيق.

تحسين دعم المعينة السمعية

يمكن الآن لمستخدمي أجهزة السمع التحكم بالإعدادات مباشرةً من إعدادات الهاتف، كما أضافت جوجل خيارًا للتبديل بين ميكروفون جهاز السمع وميكروفون الهاتف أثناء المكالمات، مما يُتيح نقل صوت أوضح في البيئات الصاخبة.

وضع الحماية المتقدم

لضمان السلامة الرقمية، يُفعّل أندرويد 16 وضع الحماية المتقدمة من جوجل ، هذه الميزة التي تعمل بضغطه واحدة، تحمي المستخدمين من عمليات الاحتيال والتطبيقات الضارة والتهديدات الإلكترونية الأخرى.

ترقية الإنتاجية للأجهزة اللوحية والقابلة للطي

يُقدّم أندرويد 16 نوافذ شبيهة بنوافذ سطح المكتب، مما يسمح للمستخدمين بتغيير حجم نوافذ التطبيقات ونقلها بحرية، تمامًا كما هو الحال على أجهزة الكمبيوتر.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق ميزات أخرى مُركّزة على الإنتاجية، مثل اختصارات لوحة المفاتيح المُخصّصة وخاصية تجاوز شريط المهام، في وقت لاحق من هذا العام.