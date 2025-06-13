شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام iOS 26 يواجه مشكلة رسائل البريد الصوتى المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُضيف نظام iOS 26 تحديثات مفيدة لتطبيق الهاتف، بما في ذلك ميزتان بارزتان وهما مساعدة الانتظار وفحص المكالمات، إلى جانب التصميم الجديد.

وهناك العديد من التحديثات الصغيرة ومن بينها ميزة جديدة لتطبيق الهاتف تُتيح لك الإبلاغ عن رسائل البريد الصوتي المزعجة.

كما يوجد زر جديد "الإبلاغ عن البريد المزعج" عند الضغط على رسالة صوتية من رقم غير معروف في نظام iOS 26، وإذا كانت مكالمة مزعجة، يمكنك الإبلاغ عنها من هناك من عند النقر على هذا الخيار، حيث تُرسل الرسالة الصوتية إلى Apple، ويمكنك إما الإبلاغ عنها كرسالة مزعجة والاحتفاظ بها أو الإبلاغ عنها وحذفها.



وليس من الواضح ما تفعله Apple برسائل البريد الصوتي المزعجة بعد الإبلاغ عنها، ومع ذلك، لدى الشركة عملية إبلاغ مماثلة لرسائل البريد المزعج، وهي موجودة منذ فترة.



و من المحتمل أن هذه الرسائل المزعجة المبلغ عنها تُستخدم لإنشاء وظيفة تصفية البريد المزعج التي يضيفها نظام iOS 26.



كما هو الحال مع iMessage، إذا أبلغتَ عن رسالة صوتية كرسالة غير مرغوب فيها، فلن يُحظر المُرسِل تلقائيًا وعليك حظره بشكل منفصل إذا رغبت في ذلك.