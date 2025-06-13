شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح Chrome يحصل قريبًا على وضع الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر جوجل طريقة جديدة لدمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في متصفح كروم، لأن بعد الخطوات الأخيرة لإبراز ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيق جوجل، بدأت الشركة بتجربة "وضع الذكاء الاصطناعي" في أحدث إصدار من كروم.

وتهدف هذه الإضافة إلى تمكين المستخدمين من الوصول بشكل أسرع إلى إجابات الذكاء الاصطناعي مباشرةً من شريط بحث المتصفح.

كيف يعمل وضع الذكاء الاصطناعي؟

يظهر رمز وضع الذكاء الاصطناعي بالقرب من أزرار البحث الصوتي والصوري في صفحة "علامة تبويب جديدة" في متصفح كروم، فعند ضغط المستخدمين على الرمز، يُفتح مربع نصي لكتابة أسئلة أو توجيهات، ثم يُقدم النظام استجابة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، مما يُتيح للمستخدمين التفاعل والمتابعة بسهولة داخل المتصفح نفسه.

ووفقًا لتقارير من المُسرّب Leopeva64، تُلزم جوجل المستخدمين باستيفاء معايير مُحددة لتفعيل وضع الذكاء الاصطناعي، و سيظهر لمن لا يستوفون الشروط صفحة تشرح الميزة مع رابط لمزيد من المعلومات، ومع ذلك، لن يتمكن جميع المستخدمين من الوصول الفوري.

ويضيف هذا الاختبار خيارًا آخر للوصول إلى بحث جوجل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو متاح بالفعل عبر تطبيق جوجلو قد يُسهّل دمجه مع كروم الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي أثناء التصفح اليومي.

في سياقٍ آخر، تشهد جوجل تغييراتٍ في قواها العاملة في ظلّ تحوّلاتٍ تجاريةٍ متواصلة.

وقد عرضت الشركة عمليات شراءٍ طوعيةٍ للعديد من الموظفين في أقسامٍ رئيسية، بما في ذلك البحث والإعلان والأبحاث والهندسة، وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تستعد فيه جوجل لحكمٍ قضائيٍّ قد يؤثر على هيكلها الحالي.



ولم يُكشف عن العدد الدقيق للموظفين المتأثرين، فقد أوضحت كورتيناي مينسيني، المتحدثة باسم الشركة، أن بعض المجموعات قد طبّقت بالفعل برامجَ خروجٍ طوعيةً مع حزمٍ لتعويضات نهاية الخدمة في وقتٍ سابقٍ من هذا العام كما تبنّت المزيد من الفرق مؤخرًا برامجَ مماثلةً لإدارة الموارد مع التركيز على المبادرات المستقبلية.