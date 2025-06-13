شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أكثر من 4300 كوالا فى غابات ضواحى نيوكاسل عبر مسح جوى بالطائرات المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز علمي غير مسبوق، كشف باحثون من جامعة نيوكاسل الأسترالية عن وجود أكثر من 4,300 كوالا في غابات الأطراف المحيطة بمدينة نيوكاسل بولاية نيو ساوث ويلز، وذلك باستخدام مسح جوي متطور عبر طائرات مسيرة مزوّدة بكاميرات حرارية.

المسح، الذي امتد على مساحة تقارب 67,300 هكتار من الغابات في 208 مواقع، كشف عن تجمعات غير معروفة سابقًا لهذه الحيوانات المهددة، بما في ذلك أكثر من 290 كوالا في منطقة “حديقة سوجرلوف للحماية الطبيعية”، وهي منطقة كانت تُعتبر شبه خالية من الكوالا في السابق.

المشروع اعتمد بشكل كبير على المعرفة المحلية، من بينها مساهمات الباحث والمواطن دارين ماكيني، الذي نشأ في المنطقة وكان أول من رصد كوالا هناك منذ سنوات.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، شيلبي رايان، إن استخدام الطائرات المسيّرة قلّص بشكل كبير الوقت اللازم لرصد الكوالا مقارنة بالبحث التقليدي سيرًا على الأقدام، مشيرة إلى أن “الطائرات تمكنت من العثور على الكوالا خلال دقائق، بينما كانت نفس العملية تستغرق ساعات في الماضي”.

كما أُجري المسح في سبع حدائق وطنية (شملت نحو 10% من كل منها)، وتضمنت الدراسة عمليات مسح ليلية متعددة، اعتمدت على التصوير الحراري الذي أظهر الكوالا كبقع صفراء ساخنة، تم التأكد من هويتها لاحقًا باستخدام الكشافات اليدوية.

واعتمد الفريق على نموذج إحصائي متطور يأخذ في الاعتبار ميل الأرض وكثافة الأشجار ورطوبة التربة، لتقدير عدد الكوالا في المناطق التي لم يتم مسحها فعليًا، بما في ذلك الأراضي الخاصة أو غير المتاحة.

وأشار الدكتور رايان ويت من جامعة نيوكاسل إلى أن هذا النموذج “يفتح الباب أمام تقديرات أكثر دقة لأعداد الكوالا، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها ميدانيًا”.

وتعد هذه البيانات ذات أهمية بالغة بالنسبة لمنظمات حماية الحياة البرية، لا سيما الصندوق العالمي للطبيعة في أستراليا (WWF-Australia)، الذي شارك في تمويل المشروع. وأكد الصندوق أن هذه النتائج تمثل “خطوة حاسمة” نحو تحقيق هدفه المتمثل في مضاعفة عدد الكوالا بحلول عام 2050.

وأضاف الصندوق أن “الوصول إلى تقديرات دقيقة لأعداد الكوالا يمثل الحلم المنشود في جهود الحفاظ على هذه الأيقونة الوطنية”.