شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ تقليص عمر بطارية Pixel 6a بسبب ارتفاع حرارة الجهاز والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تمتلك هاتف Pixel 6a، فقد تلاحظ قريبًا تراجعًا في أداء البطارية، وليس بيدك حيلة حيال ذلك، شركة جوجل تستعد لإطلاق تحديث جديد سيؤدي إلى خفض قدرة البطارية وأداء الشحن في هذا الطراز تحديدًا، في محاولة للسيطرة على مشكلة خطيرة تتعلق بسخونة الجهاز المفرطة، والتي وصلت في بعض الحالات إلى حد الاشتعال.

ورغم أن المشكلة تبدو في ظاهرها كأمر بسيط مرتبط بتراجع طاقة البطارية، إلا أن تقريرًا نشره موقع Android Authority كشف أن الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 16 QPR1 يحتوي على إشارات واضحة تؤكد وجود خطة لتقليل أداء البطارية وسرعة الشحن، خصوصًا في النسخ الأقدم من Pixel 6a.

القرار لا يأتي من فراغ، فقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن حالتين لاشتعال هواتف Pixel 6a، إحداهما في مايو، وأخرى قبل أيام فقط، ورغم أن هذه الحالات ما تزال نادرة نسبيًا، إلا أنها كانت كافية لدق ناقوس الخطر لدى جوجل، ودفعها نحو تقييد الأداء عبر تحديث نظامي.

والكود البرمجي في النسخة التجريبية الجديدة من أندرويد يوضح أنه بمجرد وصول عدد دورات شحن بطارية الجهاز إلى 375 دورة، سيتلقى المستخدمون رسالة تحذيرية، وعند بلوغ 400 دورة شحن، يبدأ النظام تلقائيًا في خفض سرعة الشحن وتقليل الطاقة القصوى التي يمكن للبطارية استخدامها، كذلك سيطلب من المستخدم التفكير في استبدال البطارية.

كما سيضيف التحديث إمكانيات جديدة لإدارة البطارية، تشمل تقليص قدرتها وسرعة شحنها تلقائيًا بعد 400 دورة شحن، وهي خطوة تهدف للحد من السخونة المفرطة.

جوجل أوضحت أن هذا التحديث قد يؤدي إلى بطء في أداء الهاتف، وأنها ستتواصل مع المستخدمين خلال الشهر المقبل لتقديم كافة المعلومات اللازمة حول التغييرات المتوقعة.

حتى الآن، لا يعد هذا التحديث بمثابة تحذير جماعي للجميع، لكنه يستحق الانتباه، خصوصًا لمستخدمي Pixel 6a، ينصح المستخدمون بمراجعة إعدادات الهاتف من خلال الذهاب إلى: الإعدادات > البطارية > حالة البطارية، لمتابعة أي إشعارات.

كذلك، من الأفضل تجنب استخدام شواحن من شركات غير معتمدة، خاصة أثناء الليل، وإذا لاحظت سخونة غير معتادة أو تسارع في استنزاف البطارية، ينصح بفحص الهاتف فورًا، كما يجب الاستعداد لتلقي إشعار بالتحديث في أي وقت، حيث لن يكون الأمر اختياريًا.