شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تقاضى تطبيق Crush AI لاستخدامه الذكاء الاصطناعى لإعلانه على منصاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة ميتا دعوى قضائية ضد شركة كراش إيه آي Crush AI، بعدما أفادت التقارير بأنه نشر آلاف الإعلانات عبر منصات ميتا، وبالإضافة إلى الدعوى القضائية، تُصرّح ميتا باتخاذ إجراءات جديدة لتضييق الخناق على تطبيقات أخرى مثل كراش إيه آي.

في دعوى قضائية رُفعت في هونج كونج، وقد زعمت ميتا أن شركة جوي تايم لاين هونج كونج، الجهة المسؤولة عن كراش إيه آي، حاولت التحايل على عملية المراجعة الخاصة بالشركة لنشر إعلانات لخدمات إباحية بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت ميتا في منشور على مدونتها أنها أزالت إعلانات هذه الجهة مرارًا وتكرارًا لانتهاكها سياساتها، لكنها تدّعي أن جوي تايم لاين هونج كونج استمرت في نشر إعلانات إضافية على أي حال.

أفادت التقارير أن شركة Crush AI، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صور مزيفة وفاضحة جنسيًا لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم.

وقد نشرت أكثر من 8000 إعلان لخدماتها "AI undresser" على منصة Meta في أول أسبوعين من عام 2025.



وفي تقرير صدر في يناير، ادعى مانتزارليس أن مواقع Crush AI تتلقى ما يقرب من 90٪ من زياراتها إما من Facebook أو Instagram، وأنه أبلغ Meta بالعديد من هذه المواقع.

وورد أن Crush AI تهربت من عمليات مراجعة الإعلانات في Meta من خلال إنشاء عشرات الحسابات المعلنة وتغيير أسماء النطاقات بشكل متكرر.



ووفقًا لمانتزارليس، تم تسمية العديد من حسابات معلنين Crush AI باسم "Eraser Annyone's Clothes" متبوعة بأرقام مختلفة، وقد أفادت التقارير أن Crush AI تهربت من عمليات مراجعة الإعلانات في Meta من خلال إنشاء عشرات حسابات المعلنين وتغيير أسماء النطاقات بشكل متكرر.

و فيسبوك وإنستجرام ليسا المنصتين الوحيدتين اللتين تواجهان مثل هذه التحديات، فبينما تسابق شركات التواصل الاجتماعي مثل X وMeta لإضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تطبيقاتها، فإنها تواجه أيضًا صعوبة في ضبط كيفية جعل أدوات الذكاء الاصطناعي منصاتها غير آمنة للمستخدمين، وخاصة القاصرين.