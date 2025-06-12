شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة تجربة البحث بالذكاء الاصطناعى فى محرك بحثها.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

أضافت جوجل ميزة جديدة إلى وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode)، وهي تجربة البحث بالذكاء الاصطناعي ضمن محرك بحث جوجل، تُمكّن هذه الميزة الجديدة من إنشاء رسوم بيانية ومخططات تفاعلية من خلال تصوّر البيانات بذكاء، مما يُسهّل على المستخدمين فهم أنماط البيانات.

وأوضحت عملاقة التكنولوجيا، أن هذه الميزة تُعدّ مفيدة بشكل خاص في تحليل البيانات المالية، إذ تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي التي تُوظّف هذه الميزة التقاط بيانات مُحددة على مدار فترة زمنية، ثم عرضها في تمثيل بياني.

وضع الذكاء الاصطناعي يحصل على ميزة جديدة لتصور البيانات

في منشور على مدونتها ، شرحت شركة التكنولوجيا العملاقة هذه الميزة الجديدة بالتفصيل ، وقالت حاليًا لا يمكن الوصول إلى هذه التجربة إلا عبر مختبرات جوجل، وهي متاحة كمعاينة ، ويمكن للأفراد في الولايات المتحدة زيارة المختبرات وتفعيل الميزة من هناك.

وأوضحت جوجل، أن ميزة تصور البيانات مصممة لمساعدة المستخدمين في طرح أسئلتهم حول الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة.

وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان المستخدمين طلب إنشاء مخطط أو رسم بياني لموضوع معين من روبوت المحادثة، أو ما إذا كان وضع الذكاء الاصطناعي يُنشئه تلقائيًا بناءً على فهمه لأهميته.

بناءً على المثال الذي عرضته الشركة، أنشأ الروبوت مخططًا تفاعليًا تلقائيًا عند طرح سؤال متعلق بالأسهم ، ومن الأمور غير المؤكدة أيضًا ما إذا كانت هذه الميزة تعمل على مواضيع أخرى غير الأسئلة المالية، أم أنها تقتصر حاليًا على ذلك فقط.

وتقول جوجل، إن الميزة يمكنها مقارنة وتحليل المعلومات على مدى فترة زمنية محددة، ثم عرض البيانات في رسم بياني تفاعلي مع شرح مفصل لمساعدة المستخدمين على فهم الاستعلام.

في مثالٍ على ذلك، ذكرت الشركة أنه عندما يطلب المستخدم من وضع الذكاء الاصطناعي "مقارنة أداء أسهم شركات السلع الاستهلاكية المعبأة الرائدة في عام 2024 ، يستخدم نموذج جيميني الأساسي قدرات الاستدلال والوسائط المتعددة لإنشاء مخطط تفاعلي بدلاً من عرض الشركات الفردية وأسعار أسهمها في شكل نص أو جدول ، كما يمكن للمستخدمين طرح أسئلة متابعة، مثل ما إذا كانت أيٌّ من هذه الشركات تدفع أرباحًا، وسيعرض وضع الذكاء الاصطناعي هذه المعلومات أيضًا.