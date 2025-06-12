شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom توسع خدمات الهاتف إلى ست دوائر اتصالات وتطلق مركز اتصال متكامل فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Zoom Communications، يوم الأربعاء، عن توسيع خدمات الهاتف Zoom Phone في الهند لتشمل أربع دوائر اتصالات جديدة، بالإضافة إلى إطلاق مراكز اتصال Zoom Contact Centre في البلاد، في خطوة تؤكد على التزام الشركة بتعزيز حضورها في السوق الهندية وتقديم حلول اتصالات متكاملة للشركات.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الشركة، أصبح Zoom Phone متاحًا الآن في دوائر مومباي، إقليم العاصمة الوطنية دلهي (NCR)، كارناتاكا (بنغالور)، وآندرا براديش وتيلانجانا (حيدر أباد). وكانت الخدمة قد أُطلقت لأول مرة في أكتوبر 2024 ضمن دوائر ماهاراشترا وتاميل نادو، مما يعني أن الخدمة أصبحت الآن متوفرة في ست دوائر اتصالات هندية رئيسية.

وتحمل الخدمة ترخيصًا رسميًا من وزارة الاتصالات الهندية (DoT)، مما يعزز موثوقيتها للاستخدام التجاري. وتعمل Zoom Phone كبديل متطور لأنظمة المقسمات الهاتفية التقليدية (PBX)، وتوفر إمكانية إجراء واستقبال المكالمات من خلال شبكة الهاتف العمومي (PSTN) عبر منصة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن Zoom Workplace.

كما يمكن دمج Zoom Phone مع Zoom Contact Centre لتقديم ميزات متقدمة للشركات مثل تحويل المكالمات، وإعادة توجيهها، وتسجيلها. وتُتيح المنصة للشركات أيضًا الاتصال بالمناطق التي لا تتوفر فيها الخدمة مباشرة عبر بوابة الخدمة الذاتية التي تقدم أرقامًا محلية تبعًا للدوائر المتاحة.

وفي سياق موازٍ، كشفت Zoom عن إطلاق خدمتها الجديدة Zoom Contact Centre في الهند، وهي منصة مراكز اتصال كخدمة (CCaaS) تدعم قنوات متعددة تشمل الصوت، الفيديو، الوكلاء الافتراضيين، الشبكات الاجتماعية، البريد الإلكتروني، وتطبيقات المراسلة.

وتوفّر الخدمة خيار “استخدم مشغّلك الخاص” (BYOC)، مما يتيح للشركات الاحتفاظ بمزودي خدمات الهاتف الحاليين وتحويل حركة المكالمات الصوتية عبر منصة Zoom السحابية لمراكز الاتصال.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود Zoom لتقديم حلول مؤسسية مرنة وقابلة للتوسعة، تتماشى مع احتياجات الشركات في الأسواق الناشئة مثل الهند، حيث يزداد الطلب على الاتصالات الموحدة وحلول خدمة العملاء المتقدمة.