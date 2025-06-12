تكنولوجيا: سامسونج تبدأ بإرسال تحديث One UI 7 لهاتف Galaxy M33 بنظام أندرويد 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح Galaxy M33 من سامسونج هو أحدث الأجهزة التي تتلقى التحديث المرتقب One UI 7 المبني على نظام أندرويد 15. وقد بدأ التحديث بالوصول رسميًا في عدد من المناطق، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من أمريكا اللاتينية وآسيا.

ويبدو أن عملية الإطلاق تسير بشكل واسع منذ البداية، ما يُشير إلى أن جميع وحدات Galaxy M33 حول العالم ستتلقى التحديث في وقت قريب.

ويصل التحديث عبر الهواء (OTA) بحجم يبلغ حوالي 3.5 جيجابايت، وبعد تثبيته، ينتقل الهاتف إلى إصدار النظام M336BXXUCFYE5.

ويأتي التحديث مرفقًا بتحديثات الأمان الخاصة بشهر مايو 2025، والتي رغم أنها ليست الأحدث، إلا أنها جزء من الحزمة الحالية. وإذا لم تصلك إشعارات التحديث بعد، يمكنك التحقق يدويًا من توفره عبر التوجه إلى: الإعدادات > تحديث البرنامج > تنزيل وتثبيت.

ويُعتبر One UI 7 من أكبر تحديثات سامسونج منذ سنوات، حيث يتضمن إعادة تصميم شاملة وميزات جديدة كثيرة، الأمر الذي جعل وتيرة الإطلاق بطيئة في البداية. ومع ذلك، هناك آمال بأن تكون عملية طرح One UI 8 المقبلة أسرع وأكثر سلاسة.

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