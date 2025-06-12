تكنولوجيا: فيفو تؤكد رسميًا موعد إطلاق هاتف X Fold5 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة فيفو رسميًا عن موعد إطلاق هاتفها القابل للطي الجديد X Fold5، والذي يُعد أحدث هواتفها الرائدة في هذه الفئة. ومن المقرر أن يتم الكشف عن الهاتف في 25 يونيو الجاري، خلال حدث يبدأ في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت بكين (11 صباحًا بتوقيت UTC).

وسيشهد الحدث أيضًا الإعلان عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة vivo TWS Air3 Pro.

وقد فتحت فيفو باب الحجز المسبق للهاتف عبر متجرها الرسمي على الإنترنت، بالإضافة إلى بعض المتاجر الشريكة في الصين. ويمكن للعملاء دفع وديعة رمزية قدرها 10 يوان صيني لحجز الجهاز، والحصول على باقة مزايا بقيمة 277 يوان.

وفيما يتعلق بالمواصفات، تشير التسريبات إلى أن X Fold5 سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشتين من نوع LTPO OLED 8T، حيث تأتي الشاشة الرئيسية بحجم 8.03 بوصة، والشاشة الخارجية بحجم 6.53 بوصة.

وسيكون الهاتف الجديد أخف وزنًا وأقل سُمكًا وأكثر متانة من الجيل السابق، كما سيتفوق على جميع الهواتف القابلة للطي الأخرى بميزة فريدة: مقاومة الغبار بمعيار IP5X. وكانت فيفو قد أكدت في وقت سابق أن الجهاز يدعم أيضًا معايير مقاومة الماء IPX8 وIPX9 وIPX9+.

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