تكنولوجيا: شاحن حائطي جديد من Anker بأربع منافذ وسعر منخفض يقترب من الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير الشائعات إلى أن شركة Anker تستعد لإطلاق شاحن حائطي جديد بأربع منافذ قريبًا. يُعتقد أن الجهاز يحمل رقم الطراز A121C، ويُعد خيارًا منخفض التكلفة مقارنة بشاحن Anker 747 (GaNPrime 150W) الذي تم طرحه في عام 2022.

وبحسب ما نشره حساب AnkerInsider، فإن صورة مسربة تكشف عن تصميم الشاحن الجديد، والذي يتضمن منفذين من نوع USB-C ومنفذين من نوع USB-A.

ويدعم منفذا USB-C تقنية PowerIQ 3.0 الخاصة بـ Anker، بينما يبلغ إجمالي الطاقة القصوى الخارجة 50 واط، كما هو موضح على جانب الشاحن.

ويبدو أن الجهاز سيأتي بتصميم مدمج بفضل الأرجل القابلة للطي، ما يجعله أسهل في الحمل والتنقل. كما تُظهر الصورة المسربة أن الشاحن سيكون متاحًا باللونين الأسود والأبيض.

في المقابل، لم تكشف Anker حتى الآن عن تفاصيل إضافية مثل توزيع الطاقة أو أبعاد الشاحن ووزنه. كذلك، لم يُحدد بعد موعد الإطلاق الرسمي أو السعر النهائي للمنتج.

لكن بالنظر إلى المواصفات المتاحة، يُتوقع أن يكون هذا الشاحن أرخص من شاحن Anker 747، والذي يُباع حاليًا على أمازون بسعر 79.99 دولارًا.

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