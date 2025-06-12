شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويكيبيديا تجمد تجربة الملخصات الذكية بعد احتجاجات المحررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ويكيبيديا عن تجميد تجربة جديدة كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد ملخصات للمقالات، وذلك بعد موجة اعتراض واسعة من قِبل مجتمع المحرّرين على المنصة، بحسب ما أفاد موقع 404 ميديا.

كما أن التجربة، التي أُطلقت هذا الشهر بشكل تجريبي للمستخدمين الذين ثبتوا إضافة متصفح ويكيبيديا واختاروا الاشتراك فيها طوعًا، كانت تُظهر ملخصًا آليًا في أعلى كل مقالة، مرفقًا بعلامة صفراء كتب عليها “غير موثّق”. وكان على المستخدم النقر لقراءة الملخص.

لكن محرري ويكيبيديا لم يتأخروا في التعبير عن رفضهم، مشيرين إلى أن هذه التجربة قد تُقوّض مصداقية ويكيبيديا، التي تعتمد على المساهمات البشرية والمراجعات الجماعية لضمان دقة المعلومات. وتكمن المشكلة الرئيسية في الملخصات التي تولدها نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي قد تحتوي على أخطاء جسيمة نتيجة ما يُعرف بـ”الهلوسة” — أي توليد معلومات غير دقيقة أو مختلقة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت واجهت فيه مؤسسات إعلامية كبرى، مثل بلومبيرغ، انتقادات مماثلة بعد تجاربهم مع المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما اضطرهم أحيانًا إلى إصدار تصحيحات أو تقليص نطاق الاستخدام.

رغم وقف التجربة الحالية، لم تُغلق ويكيبيديا الباب تمامًا أمام استخدام الذكاء الاصطناعي، بل أكدت أنها لا تزال ترى إمكانيات مستقبلية لاستخدام هذه التكنولوجيا، خاصة في مجالات تحسين إمكانية الوصول وتلخيص المحتوى للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويؤكد مراقبون أن هذا التوقف المؤقت يعكس التوتر المتزايد بين الابتكار التقني والحفاظ على موثوقية المعلومات في العصر الرقمي، وسط نقاش عالمي مستمر حول حدود الذكاء الاصطناعي في تحرير المحتوى المعرفي.