شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطور تقنية الـ Meta AI لتحليل الصور والمستندات للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من عام على إطلاق واتساب لتقنية Meta AI، التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر سهولة، تُطوّر الشركة الآن من أدائها، ففي خطوة مهمة نحو تكامل أعمق مع الذكاء الاصطناعي، أفادت التقارير أن المنصة تعمل على ميزة ستسمح لـ Meta AI بتحليل الصور والمستندات التي يشاركها المستخدمون.

وبناءً على هذه البيانات، ستوفر Meta AI رؤى فورية، مثل التحقق من صحة المحتوى المرئي أو وصفه.

ما هي هذه الميزة؟

في منشور حديث على X، كشف موقع WABetaInfo أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من إعادة توجيه الصور أو الملفات مباشرةً إلى Meta AI وطرح أسئلة حولها، وهذه الميزة، التي تُذكرنا بما هو متاح في ChatGPT (النسخة المدفوعة) أو Gemini، تُوسّع نطاق استخدام Meta AI ليتجاوز مجرد الرسائل النصية.

ويُخطط واتساب لتقديم هذه الميزات مجانًا، مما قد يُسهّل على ملايين المستخدمين الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

كيف تؤثر هذه الميزة على خصوصية المستخدمين؟

في حين كانت هناك دائمًا مخاوف بشأن تخزين الذكاء الاصطناعي لمعلوماتك وبياناتك الخاصة، تُوضح Meta أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الوصول إلا إلى المحتوى الذي يُشاركه المستخدمون صراحةً، وقد تضمنت شروط استخدام هذه الميزة بندًا ينص على إمكانية استخدام المدخلات المشتركة لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي

و قد يُثير هذا بعض التردد لدى المستخدمين المهتمين بالخصوصية، على الرغم من فائدة هذه الميزة.

توفر الميزة وإمكانية الوصول إليها

يتم حاليًا إطلاق ميزة تحليل الصور من Meta AI لمجموعة مختارة من مُختبري النسخة التجريبية على نظامي iOS وAndroid.

ووفقًا لموقع WABetaInfo، قد يتمكن مستخدمو النسخة التجريبية من واتساب لنظامي iOS وAndroid من تجربتها، وذلك بناءً على أهليتهم وسجل تحديثاتهم.

و قد يحصل بعض المستخدمين على إمكانية الوصول إليها من خلال تثبيت بعض التحديثات السابقة.

وبما أن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار، فمن المتوقع إصدارها على نطاق أوسع بمجرد أن تُكمل Meta الاختبار الداخلي وتحصل على تعليقات المستخدمين.